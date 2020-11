Gewerkschaft fordert kostenlose FFP2-Masken für Lehrer

Hannover

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) fordert angesichts rasant steigender Infektionszahlen, alle 100.000 Schulbeschäftigte in Niedersachsen mit kostenlosen FFP2-Masken auszustatten. Das Land müsse unverzüglich eine Million Masken anschaffen und noch in diesem Jahr verteilen. „Das Kultusministerium darf keine Minute mehr zögern“, betonte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth. Die Masken seien für dieses Jahr gedacht, Anfang 2021 müsse gegebenenfalls noch einmal nachgelegt werden. Das Tragen einer derartigen Maske müsse aber freiwillig sein.

Und was ist mit den Schülern?

Die Gewerkschaft unterstützt eine entsprechende Petition, die von einer Gymnasiallehrerin aus Hannover gestartet worden ist. Eine FFP2-Maske, die etwa acht Stunden hält, kostet derzeit zwischen fünf und acht Euro. Elternvertreter waren mit ihrer Forderung, Schüler mit solchen Masken auszustatten, bei Kommunen und Land bisher auf Granit gestoßen.

Es sei unverständlich, so Pooth, dass die Landesregierung solche Masken bisher noch nicht von sich aus für Schulbeschäftigte angeschafft habe, obwohl es den Präsenzunterricht aufrechterhalten wolle. „Darauf zu bauen, dass die Beschäftigten sich ihre Masken selbst nähen und dass ein bisschen Lüften schon ausreicht, ist nicht die Art der Fürsorgepflicht, die in Pandemie-Zeiten angebracht ist.“ Auch bei der Anschaffung von Luftreinigungsgeräten unterstütze das Land die Kommunen nicht, sondern blocke dies, im Gegenteil, sogar ab. Die Sparpolitik in der Bildung müsse endlich ein Ende haben.

Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher sagte, man prüfe weitere Schutzmaßnahmen für Schulen und Lehrkräfte, dabei gehe es auch um die Anschaffung von Masken, da gebe es aber noch Gesprächsbedarf.

Lesen Sie auch

Von Saskia Döhner