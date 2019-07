Gifhorn

Großeinsatz am Freitagabend in der Braunschweiger Straße und rund um den Laubberg: 300 Polizeibeamte riegelten kurz vor 19 Uhr das Areal systematisch ab. „Hier hat sich die offene Drogenszene in letzter Zeit stark ausgebreitet“, erklärte Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter und berichtete von einer Häufung von Straftaten, „die von Beleidigung über Drogenmissbrauch bis hin zu Körperverletzung reichen“.

Auf der Suche nach Betäubungsmitteln ebenso wie nach möglichen Straftätern nahm die Polizei ein Lokal genauer unter die Lupe und den kompletten Laubberg. In der Bergstraße stand vor jedem Haus auf der Südseite Polizei, „und an der Feldstraße und dem Laubberg auch, um das Gebiet abzuriegeln“, so Reuter.

Die Braunschweiger Straße war ebenso wie die Bergstraße für eine halbe Stunde gesperrt, „dann haben wir alles wieder für den Verkehr frei gegeben, weil wir alle Punkte besetzt hatten“, erklärte Reuter, der versicherte: „Wir haben aber niemanden am Einkauf gehindert.“

Bis in den späten Abend

Die Aktion sei bewusst in so großem Stil angelegt gewesen, „weil wir zum einen ein Zeichen setzen wollen und zum anderen auf Erfolg hoffen“. Beamte der Bereitschaftspolizei aus Braunschweig, Hannover und Göttingen unterstützten die Gifhorner Kollegen, Rauschgift-Suchhunde waren im Einsatz, und auf dem Grünstreifen nördlich von Famila boten Dutzende Polizeiwagen Platz zur Aufnahme von Personalien. „Die gesamte Aktion zieht sich mit Sicherheit bis in den späten Abend“, war Reuter überzeugt.

Von Christina Rudert