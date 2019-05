Gifhorn

Ein Ehepaar aus dem Raum Gifhorn soll jahrelang hilfebedürftige Menschen sexuell missbraucht beziehungsweise misshandelt haben. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim habe den 57-jährigen Mann des sexuellen Missbrauchs von Kindern in elf sowie der Misshandlung Schutzbefohlener in vier Fällen angeklagt, teilte eine Sprecherin am Montag mit. Der 59 Jahre alten Ehefrau werde die Misshandlung von Schutzbefohlenen in fünf Fällen vorgeworfen. Die Eheleute befinden sich seit dem 15. März in Untersuchungshaft.

Mann soll Haupttäter sein

Das Paar hatte rund 25 Jahre lang eine Wohngruppe für hilfebedürftige Kinder und Erwachsene betreut. In den Jahren 1998 bis 2007 sollen vier Mädchen sexuell missbraucht und misshandelt worden sein. Als Haupttäter gelte der Mann, berichtete die Staatsanwaltschaft. Die Ehefrau soll sich in einem Fall an den Misshandlungen beteiligt und in vier Fällen nichts gegen die Taten ihres Mannes unternommen haben. Es bestehe zudem ein Anfangsverdacht, dass fünf weitere Bewohner ebenfalls körperlich misshandelt wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Anzeige erstattet

Die Frau hat laut Staatsanwaltschaft bisher zu den Vorwürfen geschwiegen. Der Mann habe ausgesagt, es habe sich um sogenannte Re-Inszenierungen zur Aufarbeitung früher erlebter Traumata gehandelt. Die Opfer waren zum Tatzeitpunkt überwiegend noch im Kindesalter. Im Januar dieses Jahres hatte eine inzwischen erwachsene Frau Anzeige erstattet.

Von Matthias Brunnert