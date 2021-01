Gifhorn

Der 26-Jährige aus Isenbüttel sei am Dienstagabend auf der B188 in Höhe des Mühlenmuseums bei Glätte mit seinem BMW vermutlich zu schnell gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Wagen rutschte in den Gegenverkehr, ein Hyundai konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die Beifahrerseite des BMW.

Der 26-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt und noch in der Nacht notoperiert. Er schwebt in Lebensgefahr. Der Fahrer des anderen Autos wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt.

Die B188 musste während der Unfallaufnahme drei Stunden lang gesperrt werden.

Von RND/lni/sbü