Im Skandal um illegal verbauten Giftmüll entlang der Autobahn 7 im Landkreis Hildesheim hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Männer erhoben. Dabei geht es um den Vorwurf der fahrlässigen Bodenverunreinigung gegen zwei Mitarbeiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie um zwei Beschäftigte der beteiligten Baufirmen. Sie waren beim sechsspurigen Ausbau der Autobahn zwischen Bockenem und dem Dreieck Salzgitter in führenden Positionen tätig. Unterdessen streiten sich Bund und Land einerseits und die Baufirmen andererseits um insgesamt 27 Millionen Euro. Bis zur Klärung könnten noch Jahre vergehen.

Giftgemisch aus Sand und Teer

Die Staatsanwaltschaft wirft den vier Angeklagten vor, durch ihr Verhalten den Einsatz eines giftigen Gemischs aus Teer und Sand erst ermöglicht und danach nicht verhindert zu haben – und zwar über einen langen Zeitraum, von April 2011 bis Sommer 2014. Alle vier Männer seien in verantwortlichen Positionen gewesen – die Firmenmitarbeiter als Bauleiter, die Behördenvertreter als Bauaufsicht. Die Ermittlungen dazu hatte das Landeskriminalamt geführt.

Der A7-Skandal Das beim Ausbau der A 7 illegal eingesetzte Gemisch aus Teer und Sand war stark mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen verunreinigt. Das wurde Anfang 2014 entdeckt. Daraufhin musste auf einer Strecke von elf Kilometern Länge der Boden an Seitenstreifen und Regenrückhaltebecken zischen Bockenem und dem Dreieck Salzgitter ausgebaggert werden. Zwischen 2015 und 2018 wurden rund 80.000 Tonnen Erdreich auf die Deponie Mehle gebracht. Der ebenfalls betroffene Mittelstreifen wurde mit Kunststoffbahnen wasserdicht versiegelt. Das dort verbaute Material soll erst bei der nächsten großen Sanierung der A 7 entsorgt werden – in etwa 30 Jahren. Die Kosten sollen nach Vorstellungen von Bund und Land die Baufirmen Tesch Straßenbau, Eurovia Teerbau und Kemna Bau Andreae tragen, die den Ausbau in einer Arbeitsgemeinschaft übernommen hatten.

„Es gab eine verhängnisvolle Fehlentscheidung“, sagte der Hildesheimer Staatsanwalt Christian Gottfriedsen. So hätten sich die Verantwortlichen entschlossen, den beim Abbruch der alten Fahrbahn gewonnenen Bauschutt nicht auf Giftstoffe zu untersuchen, bevor es in Mittel- und Randstreifen sowie an den neuen Regenrückhaltebecken entlang der neuen Fahrbahn wieder verbaut wurde. Dutzende Hausbesitzer vor allem im Hildesheimer Südkreis besorgten sich unter der Hand den kontaminierten Bauschutt von der Autobahn, um ihn zum Beispiel beim Bau von Grundstückseinfahrten oder Terrassen einzusetzen.

Krebserregende Wirkung

Der Mittelstreifen wurde abgedichtet, entlang der Randstreifen wurden 80.000 Tonnen Erdreich entfernt: Die A7 zwischen Bockenem und Salzgitter. Quelle: Chris Gossmann

So sei über Jahre nicht aufgefallen, dass sogenannte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in hoher Konzentration enthalten waren – das Material hätte auf eine Deponie gehört. Viele PAKs können krebserregend oder erbgutverändernd wirken. Zudem bauen sie sich in der Natur kaum ab, sondern können sich zum Beispiel in Pflanzen anreichern und damit ebenfalls zum Problem für den Menschen werden. Zudem sind viele PAKs gefährlich für Wasserorganismen und sollen deshalb möglichst wenig in die Umwelt gelangen.

Ursprünglich hatten sich die Ermittlungen auf einen Behördenmitarbeiter und vier Angestellte der Baufirmen konzentriert. Es habe sich jedoch herausgestellt, dass ein weiterer Mitarbeiter des Amtes Verantwortung trage. Zwei weniger hochrangigen Beschäftigten der Unternehmen sei die Beteiligung aber nicht hinreichend nachweisbar, erklärte Gottfriedsen.

Männer weisen Verantwortung zurück

Die vier Angeklagten haben laut Staatsanwaltschaft die Schäden an der Autobahn zwar nicht bestritten, eine persönliche Verantwortung dafür aber bisher zurückgewiesen. Wann es zum Prozess kommt, ist noch unklar. „Das Gericht muss sich erste einmal in den komplexen Fall und das umfangreiche Beweismaterial einarbeiten“, sagt Gottfriedsen. Im Fall einer Verurteilung drohen den vier Angeklagten Geldstrafen oder bis zu drei Jahren Haft.

Die Staatsanwaltschaft spricht angesichts der fraglichen Mengen und des Aufwandes für die Beseitigung der Schäden von „massiven Dimensionen“. Die werden auch beim Blick auf ein parallel laufendes Zivilverfahren beim Landgericht Hannover deutlich: Bund und Land wollen sich von den Baufirmen die Kosten für die Beseitigung der Schäden erstatten lassen – die Unternehmen hingegen fordern noch Geld für ihre Arbeiten. In der Summe geht es laut Gottfriedsen um rund 27 Millionen Euro.

Einen Termin für den Zivilprozess gibt es ebenfalls noch nicht. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Landgericht Hannover beobachten will, wie das Landgericht Hildesheim die Schuldfrage beurteilt.

