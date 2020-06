Gnarrenburg: Mann stirbt bei Unfall mit Quad

Gnarrenburg

Ein Quadfahrer ist in Gnarrenburg mit seinem Fahrzeug eine Böschung herunter in einen Kanal gestürzt und tödlich verunglückt. Wie die Polizei in Rotenburg mitteile, verlor der 67-Jährige am Samstagabend auf unebener Fahrbahn die Kontrolle über sein offenes Vierrad und stürzte in den parallel verlaufenden Oste-Hamme-Kanal.

Wiederbelebungsversuche erfolglos

Ersthelfer zogen den bewusstlosen Mann aus dem Wasser. Trotz Wiederbelebungsbemühungen starb der Verunglückte noch vor Ort im Rettungswagen.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere HAZ+ Artikel

Von dpa/RND