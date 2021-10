Göttingen

Am frühen Montagmorgen ist es auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Göttingen in Richtung Kassel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 5.35 Uhr musste ein in Richtung Süden fahrenden LKW-Fahrer einem Wildschwein nach links ausweichen, heißt es nach Angaben der Polizei. Dabei touchierte er einen vorausfahrenden PKW. Dieser kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Laster prallte in die Mittelleitplanke. Der Fahrer des Sattelzuges kam mit dem Schrecken davon. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Aktuell ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Göttingen noch voll gesperrt, da die Arbeiten an der Unfallstelle noch andauern.

Stockender Verkehr auch in Richtung Hannover

Bei Twitter empfahl die Polizei: „Umfahrt den Bereich großräumig.“ In Richtung Kassel bildete sich bereits ein längerer Stau. In Richtung Hannover blieben zwei Fahrspuren frei, es stockte aber ebenfalls.

Von Vicki Schwarze/dpa