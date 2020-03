Göttingen

Die Bundespolizei hat am Sonnabendnachmittag einen 27 Jahre alten Intensivtäter festgenommen, der im ICE von Karlsruhe nach Kiel randaliert und einen Zugbegleiter ins Gesicht geschlagen hatte. Der Mann hatte zudem zuvor andere Reisende bepöbelt. Mehrere Passagiere griffen aber ein und überwältigten den 27-Jährigen, der betrunken war. In Göttingen holte die Bundespolizei den aggressiven Mann dann aus dem Zug. Bei ihm wurde dann ein Alkoholwert von 2,44 Promille gemessen.

Der 27-Jährige ist für die Polizei kein Unbekannter: Er gilt als reisender Intensivtäter, der keinen festen Wohnsitz hat. Laut Bundespolizei stehen 97 Straftaten in seinem Register. Er war gerade erst am Mittwoch nach einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe in die Freiheit entlassen worden. Die kann er noch eine Weile genießen, ein weiteres Verfahren wegen Körperverletzung nach dem Ausraster im ICE ist allerdings eingeleitet.

Von RND/sbü