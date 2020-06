Göttingen

Vor dem unter Corona-Quarantäne stehenden Wohnkomplex an der Groner Landstraße ist am Sonnabend eine Solidaritätskundgebung für die Bewohner eskaliert. Demonstrationsteilnehmer weigerten sich, das Areal vor dem Hochhaus zu verlassen. Hausbewohner bewarfen Polizisten mit Flaschen, Stühlen, Stangen und weiteren Gegenständen. Mehrere Beamte wurden nach Angaben von Polizeisprecherin Jasmin Kaatz verletzt. Aus Braunschweig wurde Verstärkung angefordert und von einem dort laufenden Demonstrationseinsatz abgezogen.

Rund 700 Bewohner in Quarantäne

Bewohner hatten versucht, das Gelände zu verlassen. Polizeiangaben zufolge wollten manche von ihnen Zäune überwinden, die stellenweise aufgestellt worden waren. Der Gebäudekomplex mit seinen knapp 700 Bewohnern steht seit Donnerstag vollständig unter Quarantäne. Das heißt, dass seitdem kein Bewohner das Gebäude verlassen durfte, wie ein Stadtsprecher bestätigte. Seit Donnerstag waren bei knapp 120 Menschen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt worden.

Bewohner des Wohnkomplexes werfen Gegenstände in Richtung der Polizisten. Quelle: Peter Heller

Begonnen hatte alles noch sehr ruhig. Die Basisdemokratische Linke als Veranstalter wollte sich mit weiteren Initiativen am bundesweiten Aktionstag gegen zu hohe Mieten beteiligen, verlegte den Versammlungsort kurzfristig vom Wilhelmplatz zum Platz vor dem Wohnkomplex, für den allerdings keine Genehmigung erteilt wurde. Pappschilder und Transparente „gegen einen rassistischen Wohnungsmarkt“ wurden hochgehalten, Forderungen wie „Sichtschutzzäune müssen sofort weg“ erhoben. „Ihr seid nicht alleine“, rief eine Frau Bewohnern des Hochhauskomplexes zu, die sich vor einer Polizeikette in Schutzmontur im Durchgang zur Wohnanlage formierten.

Sprechchöre und Pöbeleien

„Keine Corona“ skandierten die die Bewohner. Nach Pfiffen, Sprechchören und Buhrufen flogen dann Flaschen und andere Gegenstände auf die Polizisten, die Reizgas einsetzen. Die Masse der Demo-Teilnehmer, denen via beschränkter Verfügung die Kreuzung am Groner Tor zugewiesen wurde, verharrte trotz mehrfacher Aufforderung zum Ortswechsel des Kundgebungsanmelders („Das heißt nicht, dass wir nicht solidarisch mit den Bewohnern sind“) und der Polizei. Es kam zu Pöbeleien und „Bullenschweine“-Rufen. Als ein verletzter Polizist von einem Kollegen gestützt vom Ort des Geschehens fortgeführt wurde, ertönte Beifall.

Die Polizei riegelte die Groner Landstraße mit Mannschaftswagen ab. Quelle: Meder

Die Straße wurde von der Polizei mit Mannschaftswagen abgeriegelt, eine Hundestaffel rückte an, Kundgebungsteilnehmer verlasen Kritik und Forderungen der Bewohner: Die Quarantäne sei nicht angekündigt worden, das Essen reiche nicht aus oder sei abgelaufen, selbst Babynahrung und Windeln fehlten, Gesunde könnten sich nicht von Infizierten fernhalten, die Zäune müssten sofort weg, freistehende Hotels als Ausweichquartiere genutzt werden.

Bürgermeister sucht das Gespräch

Am frühen Abend hatte sich die Lage laut Polizei und Augenzeugen zunächst wieder beruhigt. Zwischenzeitlich war auch der Göttinger Oberbürgermeister Rolf-Georg-Köhler ( SPD) vor Ort und hatte mit den Bewohnern das Gespräch gesucht.

Ursprünglich sollten am Samstagnachmittag diejenigen Bewohner des Gebäudekomplexes erneut untersucht werden, die bei einer ersten großen Testaktion ein negatives Ergebnis hatten. In der Wohnanlage leben nach Angaben der Stadt mehr als 200 Kinder und Jugendliche in prekären Wohnverhältnissen.

Von Kuno Mahnkopf