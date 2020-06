Göttingen

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen ist weiter gestiegen. Die Leiterin des Krisenstabs, Göttingens Sozialdezernentin Petra Broistedt, gab am Sonntagabend bekannt, dass alle Schulen im Stadtgebiet, mit Ausnahme der Berufsbildenden Schulen, eine weitere Woche geschlossen bleiben. Auch in der IGS Bovenden wird der Präsenzunterricht um eine weitere Woche ausgesetzt, zwei Kinderbetreuungseinrichtungen bleiben dicht. Dabei handelt es sich um die Kindertageseinrichtungen St. Jacobi und die Kinderbetreuung im Iduna-Zentrum. Zudem schloss Broistedt einen „totalen Lockdown“ für Göttingen nicht mehr aus.

Wann kommt der Lockdown?

Stand Sonntagabend wurden in Göttingen seit Beginn der Pandemie 1025 Corona-Infizierte registriert, das sind 24 mehr als noch am Sonnabend. Die Quote von Neuinfizierten innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner liegt damit bei 43. Ab 50 droht ein Lockdown.

„Diese Grenze werden wir vermutlich in Kürze, möglicherweise am Montag, überschreiten“, sagte Broistedt. Und weiter: „Das ist eine sehr dramatische Entwicklung.“ Angesichts von 146 Menschen, die aktuell in Göttingen mit Covid-19 angesteckt sind, sei es wichtig, „dass sich jetzt alle an die Regeln halten“. Jeder solle seine Kontakte „auf das zwingende Maß reduzieren“.

Am Wochenende mussten laut Broistedt sechs Verfahren eingeleitet werden, da Menschen auf dem Göttinger Wilhelmsplatz feierten und sich nicht an die Hygieneregeln hielten. Wie Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler ( SPD) bereits am Sonnabend sagte, wolle er einen Lockdown „möglichst vermeiden”. Das gelinge aber nur dann, wenn alle Bürger „mitmachen”. Über die Lockdown-Maßnahmen entscheidet die Stadtverwaltung. „Wir haben das Zepter in der Hand”, so Broistedt. „Wir entscheiden jeden Tag neu, was zu tun ist.“ Die Frage lautet: „Gehen wir in den Lockdown oder finden wir ein milderes Mittel.“

Wie viele Infizierte im Göttinger Iduna-Zentrum?

Drei Tage lang sind die Bewohner des Iduna-Zentrums auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Die Aktion wertete Oberbürgermeister Köhler bereits am Sonnabend als „Erfolg”. Wie Broistedt mitteilte, so seien rund 400 Tests ausgeführt und 300 ausgewertet worden. 22 Bewohner wurden bislang positiv getestet. 60 waren bereits in Quarantäne, 60 bereits getestet oder verzogen. Das ergebe „ein Delta“ von rund 80 Personen, die nicht erschienen seien, so Broistedt. Deren Tests würden notfalls per Anordnung verfügt.

Wer war der erste Fall?

Der erste Fall, der im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Göttingen festgestellt worden sei, sei der Mann aus dem Iduna-Zentrum gewesen, der die Quarantäne gebrochen habe und am 29. Mai von der Polizei abtransportiert worden sei, sagte Broistedt. Der positiv auf das Virus getestete „Quarantäne-Brecher“ sollte demnach bereits ab dem 17. Mai in seiner Wohnung in dem Hochhaus bleiben, hielt sich aber nicht daran.

Am 26. Mai wurde dann der erste Corona-Fall im Umfeld der jetzt betroffenen Familien bekannt. Wie der „Quarantäne-Brecher“ im Zusammenhang mit einem mittlerweile schwer erkrankten Patienten, der zu einer der betroffenen Familien gehört, stehe, sei unklar, so die Dezernentin. Bei der weiteren Verbreitung aber, so Köhler, sei erkennbar, dass sie im „Kontext mit einem religiösen Fest begonnen hat“.

„Wir haben Hinweise, dass es mehrere Feiern im Rahmen des Zuckerfestes an mehreren Standorten in Göttingen gegeben hat. Wir wissen auch, dass einige der infizierten Kinder in die Schule gegangen sind“, ergänzte Broistedt. „Zudem gab es Kontakte von Nachbarn, Familien und Freunden. Nach einer Feierlichkeit soll eine Gruppe Männer eine Shishabar besucht haben. Wir haben aber keinen Hinweis darauf, dass sich die Männer bei dem Besuch der Shishabar angesteckt haben.“

Warum nennt die Stadt Familienfeiern?

Kritik daran, dass die Stadtverwaltung den Ausbruch des Virus in Göttingen auch mit mehreren privaten Familienfeiern nach dem Zuckerfest begründet hatte, wies Broistedt zurück. „Wir verfolgen mit dem Gesundheitsamt die Kontakte nach, wir sind nicht die Polizei. Wir versuchen zu klären, wer welche Kontakte hatte. Dabei können wir uns nur auf die Angaben der Betroffenen beziehen. Wir erfinden keine Informationen.“

Nicht alle der rund 120 Infizierten in diesem Zusammenhang hätten sich auf Feiern angesteckt, sagte Broistedt, einige aber schon. „Manche sind danach nach Hause gegangen und haben dann vielleicht Familienmitglieder oder Nachbarn angesteckt – so verbreitet sich das Virus”, sagte die Dezernentin. Die Aufgabe der Stadt sei es, dafür zu sorgen, dass sich Sars-Cov-2 nicht weiter ausbreitet. „Wir fangen an, wenn uns die Nachricht einer Infektion erreicht. Dann ermitteln wir minutiös.“

Die Gespräche, die mit den Infizierten geführt werden, dauern Broistedts Angaben zufolge manchmal eine halbe bis eine Stunde. „Wir haben dadurch Hinweise auf mehrere Feiern erhalten”, sagte sie. Auch auf ein Treffen in einer Shisha-Bar gebe es solche Hinweise. Im Zusammenhang mit den Familienfeiern hätten sich nun offenbar auch in Duderstadt acht Menschen mit dem Virus infiziert, so Broistedt. In den Moscheen aber seien die Hygienevorschriften eingehalten worden. Mehrere Familien bestreiten, dass es diese Feiern gegeben hat.

Wie viele Infizierte gibt es im Seniorenheim?

Am Freitag sind außer den ersten Bewohnern des Iduna-Zentrums auch die des Göttinger Altenheims Pro Seniore am Friedländer Weg getestet worden. Auch die Mitarbeiter dort wurden auf das Virus untersucht. Ein Pfleger, der aus dem weiteren Umfeld der von den Infektionen offenbar stark betroffenen Familien stammt, war ebenfalls infiziert. Er hatte sich selbst unter Quarantäne gestellt.

Die Ergebnisse aus der Seniorenresidenz: „Ein infizierter Bewohner”, so Broistedt. „Das Ergebnis ist sehr erfreulich.” Der Patient werde separiert, der Fall sei „im Wesentlichen abgeschlossen”.

„Insgesamt wurden im Haus 123 Bewohner und 98 Mitarbeiter getestet. Sechs Mitarbeiter, die nicht im Dienst waren und nicht zur Testung kommen konnten, wurden alternativ beim Hausarzt getestet. Der Regelbetrieb im Haus läuft weiter”, so Pro-Seniore-Sprecher Peter Müller am Sonnabend. Auch ein Seniorenheim in Hedemünden, das „Haus der Heimat“, soll, so Broistedt, durchgetestet werden.

Von Britta Bielefeld