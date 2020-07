Göttingen

Das erleben die Beamten der Polizei Göttingen auch nicht alle Tage: Einen Einbrecher, der während der Tat einschläft. Dieser Fall hat sich aber tatsächlich zugetragen – am Sonnabend in Göttingen.

Und das spielte sich nach Angaben der Polizei so ab: Als der Mieter einer Wohnung an der Lange-Geismar-Straße am Sonnabend gegen 8.55 Uhr nach Hause kam und seine Wohnungstür öffnete, traute er seinen Augen kaum: In seiner Wohnung lag ein unbekannter Mann, der friedlich schlief. Der 29-jährige Mieter stutzte kurz – und reagierte dann richtig ausgeschlafen.

Anzeige

Göttingen : Mieter findet Einbrecher – und alarmiert die Polizei

Er schlich sich auf Zehenspitzen wieder aus seiner Wohnung, schloss leise die Wohnungstür ab und alarmierte die Polizei. Die rückte umgehend an, betrat die Wohnung und fand den Einbrecher noch genauso vor wie zuvor der Mieter – schlafend. Die Beamten kannten allerdings kein Pardon und weckten den Unbekannten aus seinen offenbar süßen Träumen.

Weitere HAZ+ Artikel

Der rieb sich kurz die Augen und gestand den Polizisten dann frei heraus, in die Wohnung eingebrochen zu sein, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Anschließend habe er die Räume nach Diebesgut durchsucht.

Das muss anstrengend gewesen sein, denn plötzlich sei er dermaßen müde geworden, dass er sich dazu entschlossen habe, sich kurz auszuruhen, erklärte der Beschuldigte. Dabei machte er es sich offenbar dermaßen gemütlich, dass er alsbald in einen tiefen Schlaf fiel – aus dem ihn erst die Polizisten weckten.

Polizei nimmt müden Einbrecher mit auf die Wache

Die Beamten gönnten dem 39-Jährigen allerdings keine weitere Verschnaufpause. Sie nahmen den Mann umgehend mit zur Dienststelle und nahmen seine Personalien auf. Dabei stellte sich heraus, dass der Einbrecher für die Polizei kein Unbekannter ist und bereits wegen ähnlicher Taten in Erscheinung trat – allerdings ohne dabei einzuschlafen.

Berauscht oder betrunken sei der 39-Jährige am Sonnabend nicht gewesen, sagte die Polizeisprecherin. Er habe sich bei klarem Verstand gewaltsam Zutritt zu der Wohnung an der Lange-Geismar-Straße verschafft. Es müsse daher tatsächlich so abgelaufen sein, wie es der Beschuldigte geschildert habe.

Nachdem die Polizei ihre Arbeit erledigt hatte, wurde der Einbrecher wieder auf freien Fuß gesetzt. Erst dann durfte er weiterschlafen – welchen Ort er diesmal dafür wählte, ist nicht bekannt.

Von Andreas Fuhrmann