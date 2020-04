Göttingen

In einem Altenpflegeheim in Bad Sachsa am Südharz ist nach einem Corona-Ausbruch eine Bewohnerin an den Folgen einer Infektion mit dem Covid-19-Virus gestorben. Die 103-jährige Frau war aus dem „Haus Feierabend“ in das Universitätsklinikum Göttingen verlegt worden, wo sie ihrer Erkrankung erlag, teilte die Diakonie Wolfsburg am Mittwochabend mit. Vier weitere Bewohner befänden sich zur medizinischen Behandlung in umliegenden Krankenhäusern.

Von den 72 Bewohnern der Einrichtung seien 27 positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden, unter den 56 Mitarbeitern wiesen zwölf einen positiven Befund auf. Derzeit stünden noch Testergebnisse von zwei Bewohnern und fünf Mitarbeitern aus. Das Haus Feierabend steht bis zum 27. April unter Quarantäne.

Quarantäne und Schutzzone für Bewohner

Anfang April hatte eine Bewohnerin des „Haus Feierabend“ Erkältungssymptome gezeigt. Das Pflegeheim hatte daraufhin eine unverzügliche Quarantäne der Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Zimmern veranlasst. Vier Tage später hatte ein positiver Test auf den Covid-19-Virus den Verdacht bestätigt. Daraufhin seinen alle Bewohner und Beschäftigten der Einrichtung getestet und eine Trennung der Bereiche in einen Schutz- und einen Infektionsbereich veranlasst worden.

Seit März war es in Alten- und Pflegeheimen mehrerer Träger in Niedersachsen zu Corona-Ausbrüchen gekommen. Im ebenfalls von der Diakonie Wolfsburg betriebenen Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg starben bislang 42 von insgesamt 74 infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern. Nach Angaben der Diakonie Wolfsburg hat sich die Situation dort inzwischen entspannt. Demnach sind nur noch wenige Bewohner Corona-positiv, keiner der Infizierten ist mehr zur stationären Behandlung im Krankenhaus.

Von RND/epd