Hannover

Im Kampf gegen Hasskriminalität im Internet haben Ermittler in Niedersachsen am Mittwoch vier Objekte durchsucht und zahlreiche Computer, Smartphones und Tablets beschlagnahmt. Gegen einen Beschuldigten wurde ein Haftbefehl erwirkt, er wurde in Baden-Württemberg festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Göttingen und das Landeskriminalamt (LKA) mitteilten. Der Mann stehe im Verdacht, von ihm verfasste Todesurteile veröffentlicht und seine Anhänger zu deren Vollstreckung aufgerufen zu haben.

Bundesweiter Aktionstag gegen Hasspostings

Die Social-Media-Kanäle des Verdächtigen wurden abgeschaltet. Zudem wurden Wohnräume zweier mutmaßlicher Mittäter durchsucht, wobei die Ermittler umfangreiches Beweismaterial fanden. Gegen weitere Beschuldigte werde unter anderem wegen des öffentlichen Aufforderns zu Straftaten sowie wegen Volksverhetzung und Beleidigung ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft Göttingen und das LKA beteiligten sich mit ihren Zentralstellen zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet am bundesweiten Aktionstag gegen Hasspostings.

Von RND/lni