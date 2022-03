Göttingen: Geburtshaus weist geimpfte Schwangere ab

Göttingen/Hannover

Angeblich ist die Gefahr einer Thrombose oder Lungenembolie unter der Geburt für eine geimpfte Schwangere zu hoch: Das Geburtshaus Göttingen lehnt laut Informationen des NDR Schwangere ab, die sich impfen lassen oder verlangt von den werdenden Müttern eine Blutprobe – zur vorsorglichen Bestimmung der Gerinnung.

Weiterbetreuung abgelehnt

Mehrere betroffene werdende Mütter haben sich dazu gegenüber dem Sender geäußert. So habe sich eine Schwangere impfen lassen, nachdem die Ständige Impfkommission (Stiko) im September 2021 eine Empfehlung für Schwangere ausgesprochen hatte. Zu dieser Zeit hatte sich die Frau allerdings bereits für eine Entbindung im Geburtshaus Göttingen entschieden – eine Hebamme hatte sie dort schon mehrere Wochen betreut. Doch als sie dem Geburtshaus mitteilte, dass sie sich für eine Corona-Impfung entschieden habe, habe man die Weiterbetreuung dort abgelehnt, selbst nach der Stiko-Empfehlung.

„Ich kann das absolut nicht nachvollziehen“, sagt eine Hebamme aus Hannover. Es gebe die berufliche Verpflichtung, jede Frau zu betreuen und daher keine rechtliche Grundlage so zu handeln. „Ich höre zum allerersten Mal, dass eine außerklinische Geburt für eine geimpfte Schwangere höhere Risiken birgt“, so die Hebamme. Das Gegenteil sei vielmehr der Fall, Schwangerschaft und Geburt mit oder nach Corona-Infektion bergen da größere Gefahren.

Große Verunsicherung bei werdenden Müttern

Für Veronika Bujny vom Niedersächsischen Hebammenverband ist eine erhöhte Thrombosegefahr durch eine Corona-Impfung ebenfalls neu. „Es haben sich aber auch noch keine Eltern oder Hebammen diesbezüglich an uns gewandt – auch nicht wegen des Geburtshauses Göttingen.“ Wenn es sich wirklich so zugetragen habe und geimpfte Frauen nicht weiterbetreut worden seien, „dann ist das nicht akzeptabel.“

Auch andere schwangere Frauen, die im Geburtshaus Göttingen entbinden wollten, erzählen laut NDR-Bericht von einer Anti-Haltung gegenüber unterschiedlichen Corona-Maßnahmen. Von Schwangeren, die geimpft seien, hätten Hebammen zum Beispiel Blutproben verlangt. Solche Proben soll das Geburtshaus damit begründet haben, dass durch die Corona-Impfung das Risiko für eine Lungenembolie oder für Thrombosen während der Geburt höher seien als bei Ungeimpften. Bei den werdenden Müttern sorgt das vor allem für Verunsicherung.

Mediziner widersprechen

Seit Herbst 2021 empfiehlt die Stiko auch Schwangeren ab Woche 14 eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff. Die bis dahin gesammelten Ergebnisse von Analysen zur Sicherheit der Impfung zeigten, dass es danach selten zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen in Bezug auf die Schwangerschaft komme. Die Stiko verweist in ihrer Empfehlung auch auf Studienergebnisse, die zeigen, dass Schwangere nach einer Covid-19-Infektion häufiger mit schweren Komplikationen zu kämpfen hätten.

„Medizinisch ist das absoluter Quatsch. Die Impfung ist ein Segen, alle empfehlen sie, sie verhindert Erkrankungen dieser Art“, sagt Prof. Ralf Schild, Chefarzt für Perinatalmedizin und Geburtshilfe im Henriettenstift. Gerade die vollständige Impfung vermindere doch die Thrombose-Gefahr. „Mir ist unklar, warum solche Geburtshäuser am Markt praktizieren dürfen.“ Das Risiko einer Thrombose oder einer Lungenembolie während einer Schwangerschaft ist oft grundlegend erhöht – was nichts mit der Impfung, sondern mit einer Schwangerschaft an sich zusammenhängt.

Das Geburtshaus Göttingen war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Susanna Bauch