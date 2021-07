Göttingen

Ein tödlicher Unfall in Elliehausen bei Göttingen bekommt ein gerichtliches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat einen 26-jährigen Porsche-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs angeklagt. Bei dem Unfall zu Jahresbeginn war sein 33-jähriger Beifahrer aus dem Auto herausgeschleudert und tödlich verletzt worden.

Der aus Aserbaidschan stammende 26-Jährige war am 2. Januar mittags mit einem Porsche Cayman von Bovenden über die Bundesstraße 3 in Richtung Göttingen und dann auf die B 27 in Richtung der Autobahnanschlussstelle Göttingen-Nord gefahren. Kurz vor dem Ende des Autobahnzubringers sei er mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h in den Holtenser Kreisel gefahren, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Andreas Buick.

Abhang heruntergestürzt

Der Porsche-Fahrer habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei auf die Verkehrsinsel geraten. Dabei habe er einen Fiat Panda touchiert, der sich im Kreisel befand. Der Porsche überquerte die Mittelinsel, durchbrach anschließend zwei Leitplanken und stürzte einen Abhang herunter. Das Auto überschlug sich und blieb nach rund 100 Metern auf einem Feld stehen.

Der Porsche überschlug sich und blieb nach rund 100 Metern auf einem Feld stehen. Quelle: Peter Heller (Archiv)

Der Beifahrer wurde bei dem Sturzflug durch das Seitenfenster aus dem Auto herausgeschleudert. Der 33-Jährige sei nicht angeschnallt gewesen und habe schwere Brustkorb- und Schädel-Hirn-Traumata erlitten, sagte Buick. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Fahrer schwer verletzt

Der 26-jährige Unfallfahrer wurde von Rettungskräften aus dem zertrümmerten Porsche geborgen. Er kam schwer verletzt in eine Göttinger Klinik. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die 45-jährige Pkw-Fahrerin, deren Fiat Panda von dem Porsche touchiert worden war, hatte Glück im Unglück: Sie blieb unverletzt.

Nach dem Unfall war der Kreisverkehr wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten und der komplexen Unfallaufnahme mehrere Stunden lang teilweise gesperrt gewesen. An der Unfallstelle waren zahlreiche Rettungskräfte, mehrere Streifenwagen der Polizei und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Polizei hatte damals auch ein Drohnen-Team der Rosdorfer Feuerwehr angefordert, um Übersichtsaufnahmen vom Unfallort zu machen. Um nähere Erkenntnisse über den Unfallhergang gewinnen zu können, ließ die Staatsanwaltschaft das Unfallfahrzeug beschlagnahmen. Außerdem wurde ein Gutachter eingeschaltet. Über die Eröffnung der Hauptverhandlung muss nun der Strafrichter des Amtsgerichts Göttingen entscheiden.

