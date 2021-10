Göttingen

Tino Ibold ist ein erfahrener Mann. Auf 25 Jahre Berufserfahrung als Baggerführer kann er zurückblicken. Einen Arbeitstag wie am Donnerstag in Göttingen hatte der 47-Jährige allerdings noch nie: Noch nie hat er mit seinem Bagger eine Bombe geborgen.

„Erst am Nachmittag ist mir bewusst geworden, was alles hätte passieren“, sagte Ibold am Freitag, als er sich an den Donnerstagmorgen in Göttingen erinnert. Das sei für ihn momentan eine „enorme nervliche Anstrengung“.

Denn was alles hätte passieren können, hatte Sprengmeister Thorsten Lüdeke vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) nach der kontrollierten Sprengung der Weltkriegsbombe: Wäre die Fünf-Zentner-Bombe mit einem Langzeitzünder ausgestattet gewesen, dann hätte Ibold „das letzte Mal auf seinem Bagger gesessen“, sagte Lüdeke. Als er ihm am Donnerstag erklärt habe, was er da gerade getan hatte, sei Ibold „ganz schön blass“ geworden.

In vier Metern Tiefe

Für Ibold deutete am Donnerstagmorgen zunächst nichts auf den Bombenfund hin. Im Botanischen Garten hatte er begonnen, bei Kanalarbeiten eine Böschung abzutragen. In etwa vier Metern Tiefe sei er dann kurz nach Arbeitsbeginn auf ein Hindernis gestoßen. Ein Fundament eines früheren Bauwerkes oder ein Stein vermutete Ibold. Den Aushub habe er aber fortgesetzt – solange bis er mit dem Baggerlöffel unter das Hindernis gelangte und dieses emporhob. „Auch zu diesem Zeitpunkt war noch nicht zu erkennen, um was es sich eigentlich handelte“, schildert Ibold. Der Gegenstand sei mit Erde verklebt und mit Tonbrocken bedeckt gewesen. Mit ihm waren zu der Zeit vier Kollegen nahe der Böschung.

Erst als Ibold das Objekt vom Baggerlöffel auf die Ladefläche eines Lkw rollen ließ, kam eine zylindrische Form zum Vorschein. Als er dessen Spitze erkannt hatte, so Ibold weiter, sei klar gewesen, dass es sich nicht nur um ein einfaches Metallrohr handelte, sondern vermutlich um eine Bombe.

„Gefahrenpotenzial“

„Wir haben dann den Bereich sofort verlassen und die Polizei verständigt“, sagt Ibold. Die sei schnell vor Ort gewesen und habe bestätigt, dass es sich tatsächlich um eine Weltkriegsbombe gehandelt hat.

„Im ersten Moment hatte ich noch gar nicht registriert, was für ein Gefahrenpotenzial da vor uns lag“, sagt Ibold. Auch wenn die Bombe mit einem Aufschlagzünder ausgestattet war, schaudert es Ibold bei dem Gedanken daran: „Ich hätte den Zünder nur einmal kräftig mit dem Bagger berühren müssen.“

Zur Galerie Wegen eines laut Polizei „verdächtigen Fundes“ ist das Weender Tor derzeit weiträumig abgesperrt.

Das Ausmaß und die Folgen will sich der verheiratete Familienvater nicht ausmalen. Seine Familie sei „schockiert“ gewesen, als er ihr von seinem Fund erzählt hatte.

„Die Kollegen haben super reagiert, dass sie sofort die Polizei gerufen haben“, lobt der technische Leiter der Baustelle, Thomas Hirsch von der Baufirma Küllmer. Vor Beginn der Bauarbeiten sei das Baufeld untersucht worden. Im Kreuzungsbereich des Weender Tores habe es Verdachtspunkte auf mögliche Blindgänger im Boden gegeben. Daher sei der Bereich sondiert und untersucht worden. Weil es für den Botanischen Garten aber nach Auswertung von Fotos keine Verdachtsflächen gegeben habe, sei dort nicht sondiert worden. Es gab eine „komplette Freigabe“ für das Baufeld, erklärt Hirsch.

„Arbeiten konnte ich eigentlich nicht mehr“

Baggerführer Ibold hat eine Theorie, warum die Bombe nicht schon bei Auswertungen gefunden worden war. Der tonige Boden im Botanischen Garten ist sehr weich. Wenn die Bombe senkrecht dort einschlägt, hinterlässt sie nur ein reletiv kleines Loch im Boden, das auf Luftbildern dann kaum zu erkennen gewesen wäre.

Hirsch und Ibold können sich nicht erinnern, dass bei ihnen in der Firma schon einmal eine Bombe auf diesem Weg gefunden worden ist. Und das, obwohl Küllmer Bau häufig in Kassel tätig ist, wo im Zweiten Weltkrieg deutlich mehr Bomben fielen als in Göttingen.

Am Donnerstag, so Ibold, habe er nach dem Fund seinen Arbeitstag auf einer anderen Baustelle fortgesetzt. „Arbeiten konnte ich eigentlich nicht mehr“, sagt er. Zwar habe er am Freitag wieder ganz normal arbeiten können, weil es auch eine andere Baustelle gewesen sei, aber: „Es wird noch ein paar Tage dauern, bis ich den Donnerstag verarbeitet habe“, sagt er.

Von Michael Brakemeier