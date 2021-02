Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig überraschend entlassen

Göttingen

Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig ist vorzeitig in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Das bestätigte der 63-Jährige am Dienstagmorgen gegenüber dem Göttinger Tageblatt. Er habe bereits am Vorabend die Nachricht von Landespolizeipräsident Axel Brockmann erhalten. Am Dienstagmorgen um 9.15 Uhr sei dann der offizielle Anruf von Innenminister Boris Pistorius (SPD) gekommen.

Pistorius habe ihm seine Entscheidung mitgeteilt, dass man künftig getrennte Wege gehe, sich für geleistete Dienste bedankt und für die Zukunft alles Gute gewünscht. Mehr gab es zwischen den beiden Männern zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu besprechen. Lührig kommentierte das Gespräch gegenüber dem Göttinger Tageblatt nur knapp: „Vielleicht war mein Verhältnis zum Minister nicht immer ganz unproblematisch.“

Über die Gründe für die auch für ihn überraschende Entscheidung könne er nur mutmaßen. Als politischer Beamter könne er auch ohne Angabe von Gründen jederzeit seines Amtes enthoben werden.Wahrscheinlich sei, dass seine öffentliche Kritik an der Impfkampagne im Ministerium nicht gut angekommen sei. Wie der NDR berichtet, soll es um mangelndes Vertrauen gehen. Lührig trage die politische Verantwortung für Fehler bei den Ermittlungen im sogenannten Northeimer Missbrauchsskandal tragen.

Gwendolin von der Osten soll neue Polizeipräsidentin werden

Bei den Ermittlungen in Northeim ging es um zwei Männer, die in Verbindung zum Haupttäter der Missbrauchsserie auf dem Campingplatz im lippischen Lügde (Nordrhein-Westfalen) standen. Niedersachsens Polizeipräsident Brockmann hatte gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung Versäumnisse eingeräumt. Demnach erhielt die Polizei in Northeim schon im Frühjahr 2019 Hinweise auf mögliche Täter, ging diesen aber nicht nach. Zu einer Festnahme kam es erst ein Jahr später.

Während Lührig am Morgen sein Büro räumen musste, steht mit Gwendolin von der Osten seine Nachfolgerin bereits fest. Offiziell sollte Lührigs Amtszeit eigentlich erst im März 2023 enden. Seine Reaktion auf die Entscheidung des Ministers: „Ich habe diesen Job sehr gerne gemacht und hätte ihn auch sehr gerne noch weitergeführt. Ich bedauere diese Entwicklung sehr.“ Eine offizielle Bestätigung des Ministeriums steht noch aus. Die entgültige Entscheidung über die Personalie liegt formal beim Kabinett.

Lührig war 2015 als Nachfolger von Robert Kruse nach Göttingen gekommen. Zuvor war er vier Jahre als Polizeipräsident der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) in Hannover tätig. Bis zu seinem Wechsel in die ZPD war Lührig Landespolizeidirektor und zugleich Referatsleiter im Landespräsidium für Polizei, Brand- und Katastrophenschutz (LPPBK) und damit im Bereich der Polizei für die strategische Ausrichtung, die Organisation, das Controlling und die internationale Zusammenarbeit zuständig.

Am Dienstagmittag stimmte dann das Kabinett offiziell Lührigs Versetzung in den Ruhestand zu. Auch wurde Pistorius’ Vorschlag für die Nachfolge bestätigt. Von der Osten soll in Kürze ernannt werden und dann direkt die Leitung der Polizeidirektion Göttingen übernehmen. Die 49-jährige Volljuristin war zuvor Referatsleiterin für Einsatz und Verkehr im Landespolizeipräsidium und langjährige Leiterin der Polizeiinspektion Hannover Mitte.

