Göttingen

Diesen Morgen wird Joachim Rogge so schnell nicht vergessen. Am 25. November 2019 schaut er wie immer kurz nach dem Aufstehen um 5 Uhr auf sein Smartphone. Er liest eine Mitteilung der Polizei, dass es in der Nacht einen Brand im Göttinger Amtshaus gegeben hat. Erst nach einem Moment wird ihm klar, was das bedeutet: „Das betrifft ja mich!“

Kurz darauf schreibt der Leiter der Göttinger Ausländerbehörde den rund 30 Mitarbeitern per Whatsapp, dass sie nicht zur Arbeit zu kommen brauchen, weil niemand das stark beschädigte Amtshaus betreten darf. Das ist jetzt drei Monate her. Inzwischen ist die Ausländerbehörde vorübergehend in einem anderen Gebäude im Göttinger Norden untergebracht, im ehemaligen Telekom-Gebäude an der Philipp-Reis-Straße. Doch das Feuer hat nicht nur im Amtshaus tiefe Spuren hinterlassen. „Die Stimmung ist zwar insgesamt ganz gut, aber wir machen uns alle schon Gedanken“, sagt Rogge.

Mitarbeiter empfinden konkrete Bedrohung

Was den Mitarbeitern zu schaffen macht, ist die Erkenntnis, dass das Feuer ein politisch motivierter Brandanschlag war, den die Polizei schnell als „Linksterrorismus“ einstufte, und dass dieser Anschlag auch ihnen galt. Das geht aus einem anonymen Bekennerschreiben hervor, das damals auf einer einschlägigen Internetplattform veröffentlicht wurde. Darin wurden sowohl die Ausländerbehörde als auch deren Mitarbeiter kritisiert: „Kündigt lieber eure Jobs!“, hieß es dort unter anderem. „Das empfinden wir als ganz konkrete Bedrohung“, sagt Behördenleiter Rogge. Der Anschlag wurde im Vorfeld einer Veranstaltung mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière ( CDU) verübt, nach bisherigen Schätzungen beträgt der Schaden mehrere Hundertausend Euro.

Die Polizei bewacht die Rückseite des Göttinger Amtshauses nach dem Brandanschlag vom 25. November 2015. Quelle: Niklas Richter

Tausende von Akten verrußt

Da Tausende von Akten in den Räumen der Ausländerbehörde verrußt waren und zunächst gesäubert werden mussten, konnten die Mitarbeiter erst nach einigen Wochen wieder ihre Arbeit aufnehmen. Neben den aktuellen ausländerrechtlichen Vorgängen müssen sie daher nun auch all das erledigen, was zwischenzeitlich zwangsweise liegenbleiben musste. „Wir schieben eine Bugwelle an Arbeit vor uns her“, formuliert es Rogge mit Blick auf die aktuelle Situation. Es war nicht der erste Anschlag auf die Ausländerbehörde. Bereits im Juni vergangenen Jahres hatten Unbekannte einen Stapel Reifen vor dem Eingang des Gebäudes angezündet, zuvor waren auch schon Farbbeutel und Steine gegen das Amtshaus geworfen worden.

Brandstifter schadeten letztlich den Ausländern

Was Rogge besonders ärgert, ist, dass die Brandstifter auch denen geschadet haben, für die sie sich angeblich einsetzen. Denn Ende November benötigten viele Studierende und andere in Göttingen lebende Ausländer neue Aufenthaltsdokumente, um über Weihnachten in ihre Heimat reisen zu können. Da nach dem Brand keine Ausrüstung für das Ausstellen der Dokumente zur Verfügung stand, habe man für die Betroffenen behelfsmäßige Bescheinigungen ausgefüllt und mit dem Dienstsiegel beglaubigt, sagt Rogge. „Wir haben ihnen auch noch eine Handynummer für den Fall gegeben, dass es bei der Ein- oder Ausreise Probleme gibt.“

„Keine Abschiebebehörde“

Auch das Jobcenter war im Amtshaus untergebracht. „Da infolge des Brandes zunächst kein Bargeld ausgezahlt werden konnte, standen Empfänger von Sozialleistungen, die kein Girokonto besitzen, vorübergehend mittellos da“, berichtet Rogge. Er wehrt sich dagegen, dass seine Behörde als „Abschiebehörde“ tituliert wird. 2019 habe es zehn von der Ausländerbehörde initiierte Abschiebungen gegeben – „fast alle aus dem Gefängnis heraus.“ Demgegenüber stünden mehr als 6000 positive Entscheidungen, hierunter fallen die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln.

400 laufenden Aktenmeter müssen wieder in die Regale eingeräumt werden. Quelle: Heidi Niemann

Spezialbehandlung mit Ozon

Inzwischen können die Mitarbeiter wieder Urkunden drucken, auch die meisten Akten sind wieder benutzbar. Um nicht nur den Ruß, sondern auch den Brandgeruch zu entfernen, wurden die Dokumente von einer Spezialfirma mit Ozon behandelt. Auch die Rechner mussten einer Spezialreinigung unterzogen werden. Nachdem die Mitarbeiter wochenlang zwischen Umzugskartons gesessen haben, sollen nun bald auch die benötigten Regale eintreffen, um die mehr als 400 laufenden Aktenmeter einräumen zu können. Rogge rechnet damit, dass die Ausländerbehörde und die anderen vom Brand betroffenen Einrichtungen – das Jobcenter und der Fachdienst für Statistik und Wahlen – noch mindestens eineinhalb Jahre lang in den Büros im ehemaligen Gebäude der Telekom arbeiten werden. Doch auch wenn die Akten nicht mehr nach Rauch riechen, etwas ist hängengeblieben. „Die Gefährdungssituation hat sich eingebrannt“, sagt Rogge.

Von Heidi Niemann