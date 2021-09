Göttinger Student Gerhard Klammer enttarnt Adolf Eichmann in Argentinien

Göttingen

Der 17. September 1945 ist für die Stadt Göttingen ein wichtiges Datum: An diesem Tag nahm die Georg-August-Universität als eine der ersten Hochschulen in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ihren Lehrbetrieb wieder auf. Einer der rund 4300 Studierenden, die sich damals in Göttingen einschrieben, war der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Jetzt ist 76 Jahre nach der Wiedereröffnung der Universität ein bislang eher unbekannter Göttinger Student der ersten Stunde ins Blickfeld der internationalen Öffentlichkeit geraten: Durch einen Bericht in der „Süddeutschen Zeitung“ wurde bekannt, dass es der einstige Göttinger Geologie-Student Gerhard Klammer gewesen war, der Ende der 1950-er Jahre den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort von Adolf Eichmann in Argentinien gab.

Eichmann hatte in der NS-Zeit als Leiter des „Judenreferats“ die Deportation und Ermordung von mehreren Millionen Juden organisiert. Im Mai 1960 wurde der einstige SS-Obersturmbannführer von israelischen Agenten aus Argentinien entführt und nach Israel gebracht, wo ihm der Prozess gemacht wurde. Er wurde zum Tode verurteilt und in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1962 hingerichtet. Über die Ergreifung eines der meistgesuchten NS-Verbrecher und den anschließenden Prozess in Jerusalem sind seither unzählige Veröffentlichungen erschienen. Trotz der umfangreichen Forschung fehlte aber immer ein Puzzlestein: Nirgends wurde erwähnt, wie der israelische Geheimdienst Mossad an die Adresse des Organisators der so genannten „Endlösung“ gekommen war.

Dem Zeitungsbericht zufolge sollen nur sehr wenige Personen die Identität des Informanten gekannt haben. Klammer war nicht der einzige Tippgeber gewesen. Schon vorher gab es Hinweise, dass Eichmann nach Südamerika entkommen war. 1957 hatte der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer von dem deutsch-jüdischen Emigranten Lothar Hermann erfahren, dass Eichmann in Buenos Aires lebte. Weil Bauer den deutschen Behörden nicht traute, da beim Bundesnachrichtendienst (BND) zahlreiche frühere Gestapobeamte und SS-Angehörige untergekommen waren, wandte er sich direkt an Israel. Der Mossad hielt die angegebene Adresse jedoch nicht für glaubhaft, da ein einst ranghoher SS-Funktionär wohl kaum in einer solch ärmlichen Wohngegend leben könne.

Zweiter Informant

Am 3. Dezember 1959 wurde Bauer erneut in Israel vorstellig. Er berichtete, dass ein weiterer Informant Eichmann unter der bereits von Lothar Hermann angegebenen Adresse Calle Chacabuco 4261 aufgespürt habe. Diesmal konnte Bauer ein Beweismittel vorlegen: Ein 1952 aufgenommenes Foto, auf dem Mitarbeiter der Baufirma Compania Argentina para Proyectos y Realizaciones Industriales (kurz: Capri) in Tucumán in Nordargentinien zu sehen sind. Einer von ihnen ist Adolf Eichmann.

Bei eben jener Firma in Tucumán war damals auch der einstige Göttinger Geologie-Student beschäftigt gewesen. Gerhard Klammer (1921-1983) stammte ursprünglich aus Breslau. Im September 1945 gehörte er zu jenem Drittel der insgesamt 12 000 Bewerber, die ein Studium an der Universität Göttingen beginnen konnten. Viele der damaligen Studierenden – so auch Klammer – waren ehemalige Wehrmachtsangehörige. Der 24-Jährige studierte Geologie, Geografie und Geschichte.

Einer der ersten Studenten nach dem Zweiten Weltkrieg: Im September 1945 schrieb sich Gerhard Klammer an der wiedereröffneten Universität Göttingen ein. Quelle: Heidi Niemann

1949 promovierte er mit einer Dissertation zum Thema: „Gewerbeentwicklung und Kulturlandschaft im oberen Leinetal.“ Sein Doktorvater, der Geografie-Professor Hans Mortensen, lobte in seiner im Göttinger Universitätsarchiv aufbewahrten Beurteilung die „sehr sorgfältige und gute, mit Liebe angefertigte Dissertation, die überdies in ihrer flüssigen Darstellung erfreulich von dem abweicht, was sonstige Doktoranden heutzutage stilistisch zu bieten pflegen.“ Er halte das Prädikat „gut (cum laude)“ für angemessen, würde jedoch, „falls die Herren historischen Kollegen eine bessere Beurteilung für richtig halten, nicht etwa aus fachlicher Engstirnigkeit dagegen sein.“

Trotz des erfolgreichen Studienabschlusses fand Klammer keinen Job, in dem er seine wissenschaftliche Kompetenz hätte einbringen können. In einem von der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten Brief klagt der Dr. phil., der inzwischen geheiratet hatte und Vater geworden war, über die schlechten Berufsaussichten in Deutschland, „gerade auch in Intellektuellenberufen“. Er arbeite für 300 Mark bei der „Neuen Presse“ (eine der damaligen Tageszeitungen in Göttingen), sei aber nicht sehr begeistert, „denn wenn ich auf einer Lokalredaktion Käsemeldungen schreiben wollte, hätte ich mir das Studium sparen können.“

Weg aus Deutschland

Klammer entschloss sich, in der Ferne sein Glück zu versuchen. Dem Bericht zufolge, der sich unter anderem auf Angaben von Angehörigen der einstigen Eingeweihten stützt, wollte er nur noch weg aus Deutschland. Er habe als Student im Kino Bilder der Leichenberge gesehen, die die Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern produziert hatten. Dies habe ihn tief erschüttert. Klammer soll dann als blinder Passagier per Schiff von Genua nach Buenos Aires gereist sein.

Einem von ihm selbst verfassten Lebenslauf zufolge, der in der Göttinger Staats- und Universitätsbibliothek archiviert ist, fand er im August 1950 eine Anstellung bei der Firma Capri. Das Unternehmen war von dem ehemaligen SS-Offizier Horst Carlos Fuldner gegründet worden, um geflohenen Nationalsozialisten ein Einkommen zu verschaffen. Ein Großteil der Mitarbeiter waren einstige NS-Funktionäre, die über die so genannten „Rattenlinien“ nach Argentinien entkommen waren, darunter der einstige NSDAP-Kreisleiter in Braunschweig, Berthold Heilig, der sich dort als „Juan Richwitz“ ausgab, und ein gewisser „Ricardo Klement“ – dies war der Tarnname von Adolf Eichmann.

Gerhard Klammer, der mit topografischen und geologischen Kartierungen sowie der Einrichtung und dem Betrieb von Wassermessstationen betraut war, hielt es in dieser Gesellschaft nicht lange aus. Im September 1953 wechselte er zunächst zur seismischen Kommission der staatlichen Ölgesellschaft, ein Jahr später dann zu einer Firma in Sao Paulo in Brasilien. Er lernte portugiesisch, erkundete die Topographie und Geologie von Flussmündungen und erforschte Lagerstätten von Dolomiten und Eisenerzen. 1956 wurde er von dem deutschen Industriekonzern DEMAG in Duisburg angeworben. In den folgenden Jahren betreute er rund um den Globus zahlreiche Projekte zur Erschließung von Lagerstätten, unter anderem in Südamerika, Australien, Persien, Südkorea, Ägypten und Angola.

Beweisfoto übergeben

Während einer seiner Geschäftsreisen in Argentinien sah er zufällig, wie sein früherer Kollege Ricardo Klement in Buenos Aires aus einem Bus stieg. Klammer kannte dessen wahre Identität und wusste auch, welche Rolle Adolf Eichmann im Dritten Reich gespielt hatte. Er folgte dem einstigen Referatsleiter im Reichssicherheitshauptamt (RSHA), gegen den seit November 1956 ein Haftbefehl vorlag, und fand so dessen Adresse heraus. Zurück in Deutschland vertraute er sich im Herbst 1959 dem Ehepaar Rosemarie und Giselher Pohl an, die er aus seiner Studienzeit kannte. Giselher Pohl hatte damals in Göttingen Theologie studiert, inzwischen war er Militärpfarrer der neu gegründeten Bundeswehr geworden. Klammer berichtete den Freunden von seiner Entdeckung. Er wolle zwar, dass Eichmann bestraft werde, aber nicht selbst als Informant in Erscheinung treten, um seine eigene berufliche Zukunft nicht zu gefährden. Da Klammer weiter viel in Südamerika tätig war und dort immer noch zahlreiche Nationalsozialisten unbehelligt lebten, dürfte diese Befürchtung nicht unbegründet gewesen sein. Sein Studienfreund Giselher Pohl zog daraufhin seinen Vorgesetzten, den Militärbischof Bischof Hermann Kunst, ins Vertrauen, der über viele Verbindungen verfügte. Kunst wandte sich umgehend an Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der sich dann das Beweisfoto aus Argentinien übergeben ließ.

Bauer legte den Israelis damals nur einen Ausschnitt dieses Bildes vor, auf dem Eichmann mit zwei weiteren Personen zu sehen ist. Den anderen Teil, auf dem auch Gerhard Klammer zu sehen ist, behielt er unter Verschluss, um den Informanten zu schützen. Dem Mossad reichte der vorlegte Bildausschnitt: Kurz darauf befahl der israelische Ministerpräsident David Ben-Gurion, Eichmann zu ergreifen. Am 23. Mai 1960 verkündete er, dass sich den Organisator des Völkermordes an den Juden in Israel befinde. Am 11. April 1961 begann der Prozess, zu dem 470 Journalisten aus aller Welt nach Jerusalem kamen. Gerhard Klammer hatte sein Ziel erreicht.

Von Heidi Niemann