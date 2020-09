Lüchow

Man erwartet unwillkürlich Trubel, laute Feierlichkeiten, Menschen, die sich auf der Straße in den Armen liegen – so unerwartet und so umwerfend ist die Nachricht, die an diesem Tag viele Kilometer entfernt vom Wendland in Berlin verkündet wird. Der Standort Gorleben kommt als Endlager für Atommüll nicht mehr infrage, heißt es dort auf einer Bundespressekonferenz am Mittag mit nüchternen Worten. Die Nachricht sickert schon deutlich früher durch, denn auch auf der Internetseite der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ist es schwarz auf weiß zu lesen: ,Die Anlage ist unter anderem wegen ihrer Instabilität nicht geeignet.“

Für viele Menschen im Wendland bedeutet diese Entscheidung gegen den Salzstock nun wohl das Ende eines jahrzehntelangen Kampfes gegen den Atommüll in ihrer Region. Die Freude darüber ist so manchem prominenten Funktionär der ersten Stunde anzuhören. So lässt sich die frühere Grünen-Europaabgeordnete Rebecca Harms mit den Worten zitieren: „Ich bin total froh, dass diese Entscheidung getroffen worden ist. Als Gründungsmitglied der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg muss ich das aber erst einmal sacken lassen.“

„ Gorleben soll leben“, steht über der Tür

Wer sich an diesem Tag aber an den Ort aufmacht, an dem dieser Widerstand jahrzehntelang organisiert wurde, wird überrascht. Dort, wo sich mehrere Keimzellen der Bewegung befinden, in der Rosenstraße in dem gerade mal 10.000 Einwohner starken Städtchen Lüchow im südlichen Niedersachsen herrscht eine eigentümliche Stille. Das Büro der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg befindet sich hier – in der schmalen, mit Backsteinen gepflasterten Straße, die so lieblich wirkt, mit ihren vielen Fachwerkhäusern. „ Gorleben soll leben“, ein Banner mit diesen markigen Worten aus der Protestbewegung prangt zwar über der Tür. Drinnen im Haus ist alles versammelt, was man für Protestaktionen so braucht. Banner, haufenweise kleine Ansteckbuttons, Gorleben-Sweatshirts, Plakate.

„Wir sind erleichtert“: Elisabeth Hafner-Reckers von der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg. Quelle: Jutta Rinas

Aber es ist niemand da, bis auf einen Büro-Mitarbeiter und Elisabeth Hafner-Reckers, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass Gorleben zu einem so frühen Zeitpunkt losgelassen wird“, sagt die examinierte Krankenschwester, Mutter, Yogalehrerin – und seit 1980 zugehörig zur Anti-Atomkraftbewegung, erst in Oldenburg und seit 2007 in Gorleben. „Wir sind erleichtert“, sagt sie – und ihre Stimme klingt doch auch voller Schmerz. „Wir denken auch an die Menschen, die so viel Kraft in diese Initiative gegeben haben, und die das nicht erleben durften, sagt die 63-Jährige dann – und nennt unter anderem Lilo Wollny, jene Hausfrau und fünffache Mutter, die als 50-jährige 1977 vor dem Fernseher davon erfuhr, dass Gorleben ein nukleares Entsorgungszentrums werden soll, schnell zu einer Leitfigur des Widerstands wurde und 93-jährig starb. Der Widerstand im Wendland sei etwas ganz Besonderes, weil er so viele verschiedene Initiativen vereint: politische, solche der ansässigen Bauern, kirchliche, sagt Hafner-Reckers. Sie erinnert sich an einem Winterabend an dem bei minus 19 Grad 80 Menschen in einer Gastwirtschaft in Dünsche einen Fachvortrag zu Gorleben gehört haben: „Daran kann man sehen, wie hoch, das Bürgerinteresse ist.“

Keine Sektstimmung

Man habe schon am Vorabend gegen 22 Uhr von der Nachricht gehört, das Ganze aber zunächst für eine Falschinformation gehalten, zumal man intern zuvor die Nachricht zugesteckt bekommen habe, Gorleben sei drin, berichtet Hafner-Reckers weiter. Am Montagvormittag hätten sich langjährige Vorstandsmitglieder, darunter Wolfgang Ehmke und Jutta von der Busche, verabredet, ab 9 Uhr morgens auf den Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung zu warten. Kam Sektstimmung auf, als sicher war, dass mehr als 40 Jahre Widerstandsbewegung am Ende erfolgreich waren? Das erwarten alle, dass wir Freundentänze aufführen“, sagt Hafner-Reckers und lacht jetzt doch ein bisschen: „Aber der Atommüll ist ja weiter da!“ Flugs ist die schmale Frau mit den grauen Haaren wieder im Widerstandsmodus. Das Auswahlverfahren um die Endlager müsse sich weiterentwickeln, die Bedenken hätten sich ja nicht aufgelöst, nur weil Gorleben jetzt raus sei, sagt sie. Der radioaktive Müll aus dem Salzstock in Gorleben müsse zudem noch in ein Endlager verbracht werden. Die Betriebserlaubnis für Gorleben laufe bis 2034, bis dahin könne es kein fertiges Endlager geben. „Also, was ist dann?“, fragt Hafner-Reckers.

„Auf einmal war es da, jetzt ist es plötzlich weg“, sagt Birgit Huneke vom Gorleben-Archiv über die Nachricht, dass Gorleben kein Endlager für Atommüll wird. Quelle: Jutta Rinas

Auch Birgit Huneke glaubt, dass der Protest weiter geht. Huneke ist Leiterin des Gorleben-Archivs, ebenfalls in der Rosenstraße, nur ein paar Häuser weiter. Tausende von Dokumenten, Filme, Fotos über den Widerstand im Wendland gegen das Atom-Endlager sind bei ihr versammelt, liebevoll präsentiert und sortiert in mehreren hellen Räumen. Wenn die Frau mit dem Strickpullover und der feschen Mütze die Hände in die Seiten stützt, merkt man schnell, sie hat sich ein Leben lang nicht viel vorschreiben lassen. Von Anfang an war sie im Widerstand gegen das Endlager dabei, hat im Büro der Bürgerinitiative gesessen, organisiert, was die Castorproteste betrifft. Auch sie wirkt wie in Schockstarre. Mit dieser Entscheidung ist auf eine Art am Ende eben auch der Kampf ihres Lebens weggebrochen. Huneke fühlt sich an den Tag erinnert, als ebenso plötzlich und unerwartet bekannt wurde, dass der Gorleben-Salzstock Endlager werden soll „Auf einmal war es da, jetzt ist es plötzlich weg“, sagt sie und schüttelt ungläubig den Kopf. Huneke schätzt besonders, dass die BGE Gorleben nicht aus politischen Gründen aussortiert hat, sondern weil es ungeeignet sei. Man fühlt sich ein bisschen wie Eltern, wenn sie zu ihrem Kind sagen: Siehste, hab ich dir schon die ganze Zeit gesagt“, sagt Huneke, die als alleinerziehende Mutter auch zwei Kinder großgezogen hat.

Hans Werner Zachow von der Bäuerlichen Notgemeinschaft war auch vor zehn Jahren im Widerstand aktiv. Quelle: Udo Heuer

Hans-Werner von Zachow mag an diese offizielle unpolitische Version noch nicht ganz glauben. „Ich glaube, die hatten auch keine Lust mehr wieder so einen Widerstand zu haben“, sagt der 65-Jährige. Er ist Landwirt in x-ter Generation und Mitglied der Bäuerlichen Notgemeinschaft, die ebenfalls gegen Gorleben kämpft, der ersten Stunde. Für ihn war es jahrzehntelang nichts Besonderes, dass er sich zwischen Kühen und Kartoffeln beim Bauernstammtisch auch mit Straßensperren und Demonstrationen beschäftigt. Als er am Montag zum ersten Mal auf die Nachricht angesprochen wird, ist er auf dem Weg zum Arzt, zwei Stunden war er vorher im Stall, und er ist extrem skeptisch, ob sich das Ganze nicht noch als Rohrkrepierer erweist. Einige Stunden später, beim Treckerfahren auf dem Kartoffelacker freut er sich „zumindest innerlich“. Aber er sagt auch: „Die Castoren werden immer undichter. Arbeitslos werden wir nicht“.

Die Castorproteste waren auch „eine Riesenbelastung“

Und so bleibt die größte Freude an jenem Tag einer Frau vorbehalten, die nach vielen Jahren im Widerstand aus persönlichen Gründen etwas auf Abstand gegangen ist: Janke Weber-Knieriem. Seit den Achtzigern, seit sie – auch wegen der Proteste –nach Lüchow-Dannenberg zog, organisierte sie im Wendland Demos. Wie Krieg habe sie es empfunden, wenn wieder der Castor kam, eine Riesenbelastung sei das gewesen: „Ich zucke noch heute zusammen, wenn ich Hubschrauber höre“, sagt sie. Eigentlich will examinierte Krankenschwester die Nachricht gar nicht kommentieren, weil „Emotionen Blödsinn sind und man sich fachlich äußern muss“. Weber-Knieriem war in den letzten Berufsjahren vor der Rente in der häuslichen Krankenpflege tätig und ist „ein bisschen aus dem Thema raus“. Aber dann gehen die Gefühle doch mit ihr durch. „Sehr krass ist das“, sagt die 67-Jährige wieder und wieder: „sehr, sehr krass“. Es gehört wohl etwas Distanz dazu, sich nach mehr als 40 Jahren im Widerstand aus dem Stand heraus so richtig über das Ende von Gorleben als Standort für ein Atommüll-Endlager zu freuen.

Von Jutta Rinas