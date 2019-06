Goslar

Die Polizei in Goslar fahndet nach einem Mann, der vollkommen ungeniert in einem Kaufhaus gegen einen Wühltisch gepinkelt hat - und zwar im Blickfeld einer Überwachungskamera. Gemeinsam mit einer Frau habe der etwa 60 bis 70 Jahre alte Mann das Kaufhaus betreten und sei zu einem Warentisch im Textilbereich gelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Doch statt sich die Waren anzusehen, habe der Mann gegen den Tisch gepinkelt und Teile der Angebote verschmutzt. Anschließend habe er mit seiner Begleiterin seelenruhig das Geschäft verlassen. Auf dem vorhandenen Videomaterial vom 17. Juni seien die beiden sehr gut zu erkennen.

Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt

„Was geht nur in solchen Menschen vor“, fragte sich die Polizei angesichts des ungewöhnlichen Ermittlungsauftrags. „Es gibt immer wieder Sachverhalte, die auch wir als Polizei mit Unverständnis zur Kenntnis nehmen müssen.“ Zu den Vorgängen in der Textilabteilung fehlten der Polizei die Worte. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt, da einige der Textilien nun unbrauchbar seien.

Von RND/lni