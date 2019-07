Hildesheim

Die Polizei hat mit zwei Fällen von Handtaschenraub zu tun, die sich auffällig ähneln. Beide ereigneten sich am Dienstag – einer in Hildesheim mitten in der Stadt auf dem Domhof, der andere wenig später in Goslar.

Zunächst wurde ein 95-jähriger Hildesheimer am Dienstagnachmittag verletzt, als ihn ein Unbekannter überfiel und zu Boden stieß. Der Täter verschwand mit der Herrenhandtasche des Rentners. Laut Polizei stürmte der nach Zeugenaussagen etwa 35-jährige Täter plötzlich von hinten heran und flüchtete auf einem in der Nähe deponierten Fahrrad.

Ähnlicher Fall wenig später in Goslar

Die Hildesheimer Polizei will klären, ob der Mann auch mit einem ähnlichen Handtaschenraub zu tun haben könnte, der sich am Dienstagabend gegen 21 Uhr in Goslar ereignete. Ein Unbekannter stieß dabei auf einem Parkplatz eine 72-jährige Frau von hinten zu Boden, schlug und trat sich. Danach verschwand der Mann mit der Handtasche der Frau.

Von Jan Furhop