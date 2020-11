Gottesdienst im Livestream: Die Kirchen gedenken der Toten durch Corona

Hannover/Hildesheim

Mit einem ökumenischen Gottesdienst gedenken die beiden großen Kirchen am heutigen Totensonntag der Menschen, die in Niedersachsen an einer Corona-Erkrankung gestorben sind. Im Hildesheimer Dom wollen Landesbischof Ralf Meister und der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, außerdem den Menschen aus Berufsgruppen danken, die während der Corona-Pandemie besondere Herausforderungen bewältigen müssen. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr und wird per Livestream übertragen. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) wird ein Grußwort sprechen.

Der Live-Stream beginnt hier um 19 Uhr

Bisher rund 1000-Corona-Tote in Niedersachsen

Unter der Überschrift „Wir ersehnen einen neuen Morgen“ wird der Gottesdienst am heutigen Ewigkeitssonntag als „ Lichtfeier“ gestaltet. Dabei werden zum Gedenken an die Verstorbenen Kerzen entzündet. In Niedersachsen sind bisher rund 1000 Menschen im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben. Mehr als 61.000 Einwohner in Niedersachsen haben sich seit Mitte März infiziert. Derzeit stagniert die Zahl der Neuansteckungen auf hohem Niveau.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Die beiden Bischöfe laden alle Mensch ein, sich an der Aktion zu Hause zu beteiligen. „Wir möchten ein Zeichen setzen: Kein Mensch ist vergessen. Und vielleicht mögen auch Menschen zu Hause am Sonntagabend eine Kerze als Zeichen der Verbundenheit und des Gedenkens entzünden“, sagte Bischof Meister.

Von Mathias Klein