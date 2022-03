Greetsiel statt Marokko: Krabben sollen wieder an der Küste gepult werden

Greetsiel

Niedersachsen will Krabben aus der Nordsee künftig regional verarbeiten anstatt sie wie bislang zum Pulen nach Marokko zu schicken. „Warum in die Ferne schweifen, wenn die Krabben auch bei uns in Niedersachsen verarbeitet werden können“, sagte Agrar- und Fischereiministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Samstag in Greetsiel. Sie überreichte dort einen Förderbescheid über 2,3 Millionen Euro an das Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven. Es arbeitet gemeinsam mit der Universität Göttingen und einem Fischereiunternehmen an einem Prototypen für eine Krabbenpulmaschine.

Künftig könnte die komplette Wertschöpfungskette für Krabben wieder in Niedersachsen verarbeitet werden und damit die regionale Wirtschaft beleben, sagte Otte-Kinast. Die Krabbenfischerei in Niedersachsen könne damit nachhaltig und zukunftsfähig aufgestellt werden. Laut Statistik des Staatlichen Fischereiamtes Bremerhaven und der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gab es 2020 noch 100 Krabbenkutter in Niedersachsen. Bislang werden große Teile des Krabbenfangs in Marokko gepult. Die Umsetzung des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens soll drei Jahre dauern.

Fischerei soll widerstandsfähiger gegen Krisen werden

Die Fischerei sichert der Ministerin zufolge Arbeitsplätze in den Küstenregionen und in den nachgelagerten Bereichen, etwa der Gastronomie und dem Tourismus. Die wirtschaftliche Lage der Krabbenfischer sei durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine in Schieflage geraten. „Wir wollen unsere regionalen Wertschöpfungsketten stärken, um die Fischerei insgesamt widerstandsfähiger gegen Krisen zu machen“, betonte Otte-Kinast.

Von RND/epd