Goslar

Wie er sich fühle? Sven Rogge lacht beinahe. „Wie soll ich mich fühlen. Das ist, als ob man mit dem Hammer einen vor den Kopf kriegt.“ 23 Jahre dabei, immer das Beste für die Firma gegeben, erzählt Rogge, „wie die Kollegen auch“. Zwei Kinder hat er, ein Haus. „Ich bin kurz vor 50. Wo soll ich jetzt einen Job herbekommen?“

Den Kindern erklären, dass der Vater arbeitslos wird: Sven Rogge. Quelle: privat

Anzeige

Sven Rogge arbeitet bei der Firma Grillo Zinkoxid im Goslarer Stadtteil Oker in der Produktion, Tagschicht. Dass es dem Unternehmen nicht bombastisch ging, war klar. Im Frühjahr verzichtete die Belegschaft auf das Weihnachtsgeld und auf Tariferhöhungen, im Gegenzug gewährte die Firma eine Beschäftigungsgarantie bis Dezember. Weitere Alarmzeichen gab es nicht, Kurzarbeit oder dergleichen wurde nicht angemeldet.

Dann, am 5. November, kam der Chef des Grillo-Konzerns, Ulrich Grillo, aus Duisburg angereist. Betriebsversammlung. Als sie vorbei war, war klar: Für die meisten Beschäftigten ist am letzten Tag des Jahres Ende Gelände. 75 Arbeitskräfte werden entlassen, drei Viertel der Belegschaft.

Goslar ist gebeutelt

„Die Medien berichten immer nur, wenn Tausende gehen müssen“, sagt Mathias Heiden, Sekretär der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie für Südniedersachsen. „Es gibt aber Hunderte von solchen Fällen wie Grillo.“ In Goslar waren es zuletzt die Pleiten der Firmen Harz Metall und Norzinco (teils auf dem Gelände von Bad Harzburg gelegen), beide Betriebe gehörten zum französischen Konzern Recylex. Zudem: Karstadt stand auf der Kippe, das ist erst mal abgewendet, aber der Real-Supermarkt in Goslar schließt definitiv, das Sortiment ist bereits lückenhaft. Und inzwischen hat auch der Getränkeauslieferer Trinks verkündet, er werde seine Zentrale von Goslar nach Nordrhein-Westfalen verlegen. Minus 170 Jobs.

Lohnt sich nicht mehr: Zinkoxid von Grillo in Goslar. Quelle: Bert Strebe

Die Leute auf dem Grillo-Firmengelände an der Halberstädter Straße sind schmallippig. Ach nee, sie wollten lieber nichts zum Arbeitsplatzabbau sagen, sagen drei Männer, die vor dem Verwaltungsgebäude stehen und rauchen. „Sprechen Sie mit dem Betriebsrat“. Das ist nicht so einfach: „Die sind alle in einer Sitzung“, sagt der Pförtner im Gebäude der Rohstoffannahme, in dem sich das Betriebsratsbüro befindet. Wann kommen sie wieder raus? „Heute nicht mehr“, sagt der Pförtner.

Am Telefon blafft Betriebsratschef Martin Schwanke denn auch, er habe keine Zeit für Interviews. Leute, die sich vor Ort auskennen, sprechen davon, dass in Betriebsräten von Familienunternehmen mitunter eine große Nähe zu den Chefs bestehe, auch dann noch, wenn man über Abfindungen und Abwicklung rede. Außerdem hätten sogar Betriebsratsmitglieder manchmal Angst um ihre Zukunft und seien entsprechend dünnhäutig.

Dünnhäutig ist Sven Rogge auch. Er berichtet von schlaflosen Nächten und davon, wie schwer es ist, mit den Kindern darüber zu reden, dass der Vater jetzt arbeitslos wird.

Angeschlagener Konzern

Grillo ist ein Familienunternehmen, jedoch auch ein Konzern – und ein angeschlagener Konzern. Die fast 180 Jahre alten Grillo-Werke in Duisburg, 1500 Mitarbeiter, 690 Millionen Euro Umsatz, sind mindestens seit 2019 in Geldnot. Die Eigenkapitalquote, bestätigt Vorstandsmitglied Christian Ohm, zugleich Chef der goslarschen Tochter Grillo Zinkoxid GmbH, liegt bei mageren 11,3 Prozent. Ein Konsortialkredit sichert im Moment die Finanzierung. Konsortialkredit heißt: Das Geld kommt von einem Bankenkonsortium, was darauf schließen lässt, dass eine Bank das Risiko allein nicht tragen mochte.

In Goslar wird so was aufmerksam registriert. Und nicht ohne Kopfschütteln hat man dort gelesen, dass Konzernchef Ulrich Grillo, von 2013 bis 2016 Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, wenige Tage nach Verkündung des Goslarer Arbeitsplatzabbaus, das Bundesverdienstkreuz bekam – unter anderem für die Schaffung von Arbeitsplätzen, wie die „Goslarsche Zeitung“ leicht spitz vermerkte.

„Teilaufgabe“ des Geschäfts: Anlagen der Firma Grillo in Goslar. Quelle: Bert Strebe

Das Werk in Goslar war ursprünglich 1911 als Metall- und Farbwerke GmbH gegründet worden und wurde 1990 von Grillo übernommen. Der Betrieb produziert (noch) Zinkoxid für die Reifen- und für die Futtermittelindustrie, außerdem Zinkpulver für die Batterieherstellung. Das Geschäft mit dem Oxid, erläutert Vorstandsmitglied Ohm, habe aufgrund von „Höchstwerten“ bei den Rohstoffbeschaffungskosten zu Millionenverlusten geführt, und die hätten sich „akkumuliert“. Das sei der Grund für die „Teilaufgabe“ des Geschäfts – die jetzt pünktlich zum 110-jährigen Firmenjubiläum kommt.

Erhalten bleibt mit 25 Jobs die Herstellung von Zinkoxid zu medizinischen und kosmetischen Zwecken, und die Produktion von Zinkpulver. Die gut 60 Leute, die im Pulver-Bereich arbeiten, waren noch relativ kurz vor der Entscheidung für das teilweise Produktionsende aus der Zinkoxid-GmbH rausgelöst und mit neuen Arbeitsverträgen bedacht worden. Gewerkschaftssekretär Heiden mutmaßt, das alles diene dazu, den Zinkoxid-Bereich in Goslar vom Rest der Firma abzutrennen und dann zu versilbern, um die Konzernfinanzen aufzubessern.

Die werden aber vielleicht erst mal geschmälert: Bei Investitionen im Jahr 2017 hatte Grillo eine knappe halbe Million Euro vom Land als Förderung bekommen. Bedingung: Arbeitsplatzerhaltung für fünf Jahre. Das Geld muss die Firma jetzt möglicherweise zurückzahlen. Vorstand Ohm verneint das, aber die Sichtweise ist umstritten.

Bemüht, Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu ermöglichen: Jörg Aßmann, Chef der Wirego, der Wirtschaftförderung Region Goslar. Quelle: Bert Strebe

In Wirtschaftskreisen in Goslar sieht man die Arbeitsplatzentwicklung im Ort jedenfalls nicht ohne Sorgen. 2010 lag die Arbeitslosenquote bei gut 12 Prozent. Zu Beginn des Jahres 2020 waren es knapp 6 Prozent – die Konjunktur war ja überall gut. Jetzt sind es beinahe 9 Prozent. Das habe auch viel mit Corona zu tun, erläutert Jörg Aßmann, Geschäftsführer der Landkreis-Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wirego. Doch nicht nur.

Manchmal geht der Wandel glimpflich ab wie beim kürzlichen Konkurs von Norzinco und Harz Metall: Auf dem alten Firmengelände soll unter der Ägide der Hildesheimer Bau- und Entsorgungsfirma Bettels ein Industriepark vorwiegend im Bereich Recycling entstehen, 150 von früher 240 Mitarbeitern würden wohl weiterarbeiten können, berichtet Aßmann.

Hier scheint der Übergang gelungen: Auf dem ehemaligen Recylex-Gelände entsteht ein Industriepark, viele Jobs bleiben erhalten. Quelle: Bert Strebe

Mit Bewertungen der Grillo-Teilschließung hält sich der Wirtschaftsförderer zurück. Goslars Oberbürgermeister Oliver Junk von der CDU tut das nicht – und er sieht es offensichtlich eher entspannt. Ja, das mit den Arbeitsplätzen sei schmerzlich, sagt er und wirft einen kurzen Blick auf die Wand seines Dienstzimmers, an der ein Foto von ihm und der Kanzlerin hängt. Aber eigentlich habe sich Grillo sogar „zu spät entschieden“, einen unwirtschaftlichen Bereich zuzumachen. Das sei „kein Grund zu jammern“.

Wer sich darüber wundert, dass das Stadtoberhaupt so mit dem Thema umgeht, wird von Kennern der Stadt auf Junks ständiges Bestreben verwiesen, mit positiven Nachrichten in die Öffentlichkeit zu kommen: Nächstes Jahr sind Kommunalwahlen. Auf seiner Internetseite hatte Junk die Firma Grillo im September 2018 in den Himmel gehoben: In Goslar lohnten sich Investitionen, Grillo mache es vor, und es seien gerade Familienunternehmen, die soziale Verantwortung übernähmen. Zu der Entscheidung der Firma zum Arbeitsplatzabbau findet sich kein Satz auf der Seite. Zuletzt hat sich der OB mit dem Engagement der Sponsoren von Blumenschmuck in der Innenstadt befasst.

Blumenschmuck gehört nicht so sehr zu den Themen, die die Grillo-Belegschaft im Moment interessieren. „Wir sind sehr angespannt“, sagt Sven Rogge. „Das ist alles gerade nicht schön hier.“

Von Bert Strebe