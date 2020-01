Grippe-Meldezahlen steigen deutlich - Grippewelle steht bevor

Immer mehr Menschen in Niedersachsen erkranken an der Grippe. Das Langdesgesundheitsamt sieht nun erste Anzeichen für eine Grippewelle. Deren Höhepunkt sei noch nicht erreicht.

Das Landesgesundheitsamt sieht Anzeichen für eine Grippewelle in Niedersachsen. Landesweit sei eine deutlich steigende Zahl von Grippemeldungen verzeichnet worden, teilte die Behörde am Dienstag in Hannover mit. Quelle: dpa