Clausthal-Zellerfeld

„Werk Tanne“ – das klang nach einer Arbeitsstätte in idyllischer Natur. Tatsächlich war es jedoch ein Tarnname, um den wahren Zweck der Produktionsstätten am südöstlichen Rand von Clausthal im Harz geheim zu halten. Denn das ab 1935 erbaute Werk Tanne war eine der größten Sprengstofffabriken des Dritten Reichs. Der Rüstungsbetrieb verursachte nicht nur Tod und Zerstörung, sondern auch katastrophale Umweltschäden. Auch 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges sind Böden und Gewässer immer noch mit giftigen Schadstoffen kontaminiert. Jetzt sollen Pflanzen dabei helfen, die Hinterlassenschaften der NS-Zeit abzubauen: Vor Kurzem ist auf dem Werksgelände eine neue Kläranlage in Betrieb gegangen, die Schadstoffe aus dem Sickerwasser filtert.

Pionierarbeit bei der Altlastensanierung

„Das ist die größte Pflanzenkläranlage für den Abbau sprengstofftypischer Verbindungen in Europa“, sagt Michael Riesen, Leiter der Unteren Bodenschutzbehörde beim Landkreis Goslar. Mit dem groß angelegten Sanierungsprogramm leistet der Landkreis Pionierarbeit. „An vielen anderen Rüstungsstandorten hat man noch gar nichts unternommen“, sagt der Vorsitzende des BUND-Regionalverbandes Westharz, Friedhart Knolle.

Sorge, dass Sprengstoff RAF in die Hände fällt

Auch in Clausthal hatte man jahrzehntelang die von den Produktionsrückständen ausgehenden Umweltgefahren ignoriert. Aktiv wurden die deutschen Behörden dann 1977, allerdings aus ganz anderen Gründen: Ihnen war aufgefallen, dass sich auf dem Werksgelände noch Sprengstoff befand, der in die Hand von RAF-Terroristen gelangen könnte. Tatsächlich fanden sich dort noch große Mengen an sprengfähigem TNT – die umgehend vernichtet wurden.

Weitere Maßnahmen wurden allerdings nicht ergriffen – bis Ende der Achtzigerjahre Jahre Umweltschützer Alarm schlugen. Ein von ihnen beauftragtes Labor hatte festgestellt, dass die Pfauenteiche unterhalb des Werksgeländes mit krebsfördernden Nitrotoluolen verseucht waren. Weitere Untersuchungen ergaben, dass das Werk Tanne zu Kriegszeiten mehrere Millionen Kubikmeter giftiger Abwässer in Flüsse geleitet oder im Erdboden versenkt hatte.

Anziehungspunkt für Fans sogenannter Lost Places: Die Ruinen der früheren Sprengstofffabrik sind immer noch da. Quelle: Heidi Niemann

Erste Sanierungsmaßnahmen in den Neunzigerjahren

In den Neunzigerjahren liefen dann erste Sanierungsmaßnahmen an. So wurden unter anderem eine Sickerwasserreinigungsanlage und ein Pufferbecken gebaut und 6000 Kubikmeter schadstoffbelastete Abfallschlämme aus den Pfauenteichen ausgehoben und entsorgt. Das Grundproblem war damit aber noch nicht gelöst: Da die Böden stark kontaminiert sind, gelangen immer noch mit dem Sickerwasser große Mengen Giftstoffe in die Pfauenteiche. Potenziell könnten diese am Ende in der Innerstetalsperre landen, aus der bei Bedarf Wasser in die Trinkwassertalsperre der Grane geleitet wird. Tatsächlich konnten bisher aber keine sprengstofftypischen Verbindungen in relevanten Konzentrationen in der Innerstetalsperre nachgewiesen werden.

Die neue Pflanzenkläranlage soll hier nun auch langfristig Abhilfe schaffen. Der Clou dabei: Gegen die Gifte aus der einstigen Kriegswaffenschmiede setzen die Experten nun die Waffen der Natur ein. 2014 hatten das Land Niedersachsen und die Industrie-Verwaltungsgesellschaft mbH ( IVG) als damalige Eigentümerin einen Vergleichsvertrag geschlossen. Die IVG wurde dadurch verpflichtet, durch Altlasten kontaminierte Rüstungsstandorte zu sanieren und hierfür in den kommenden 15 Jahren eine Summe von insgesamt 30 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Klärprozess durch Mikroorganismen

Die Kläranlage besteht aus mehreren Abschnitten. Zunächst wird das Oberflächen- und Sickerwasser in einem 8600 Quadratmeter großen Pufferbecken gestaut. „Hier wird bereits ein großer Teil der Schadstoffe durch Sonneneinstrahlung abgebaut“, erklärt Behördenleiter Riesen. Diesen Reinigungseffekt nennt man Photolyse. Danach fließt das Wasser durch ein mit Eisen-Kies-Granulat ausgekleidetes Reaktionsbecken, wo es sich mit gelöstem Eisen anreichert. Außerdem wird dem Wasser Melasse zugefügt. Das ist ein Nebenprodukt bei der Zuckerherstellung, das hauptsächlich als Viehfutter verwendet wird. Hier dient die Melasse aber sozusagen als „Futter“ für Mikroorganismen.

30 Millionen Euro für die Altlastensanierung 1950 gaben die Briten das einstige Werk Tanne an den früheren Eigentümer Montan GmbH zurück. 1953 wurde das Firmengelände der bundeseigenen Industrie-Verwaltungsgesellschaft mbH ( IVG) übertragen. 2014 schlossen das Land Niedersachsen und die zwischenzeitlich in Insolvenz gegangene IVG einen Vergleichsvertrag. Dieser verpflichtet die IVG dazu, durch Altlasten kontaminierte Rüstungsstandorte zu sanieren und hierfür in den nächsten 15 Jahren insgesamt 30 Millionen Euro bereitzustellen. Nach jahrelanger Planung legte der Landkreis Goslar 2019 für das Gelände ein verbindliches Sanierungsprogramm fest. Danach begann der Bau der ersten Pflanzenkläranlage. Seit diesem Jahr befindet sich das Gelände in Privatbesitz. Die Halali Verwaltungs GmbH hat von der IVG neben dem Werk Tanne auch die einstigen Rüstungsstandorte in Liebenau (Kreis Nienburg) und Dörverden (Kreis Verden) gekauft. Das Land hatte den Verkauf davon abhängig gemacht, dass die Sanierungsverpflichtungen eingehalten werden. „Wir wollen die Grundstücke hauptsächlich forstwirtschaftlich und zur Jagd nutzen“, sagt Halali-Geschäftsführer Jens Jürgen Jacobi. Der nördliche Teil des Geländes soll Gewerbegebiet werden. Dort entsteht derzeit ein 17 Hektar großer Solarpark, der künftig Strom für 5000 Haushalte produzieren wird.

Vollständige Leistung ab Frühsommer

Diese kommen dann an der nächsten Station, der eigentlichen Pflanzenkläranlage, zum Einsatz. Das Becken ist 3600 Quadratmeter groß und mit 28.000 Schilfpflanzen bestückt, die in diesem Herbst gepflanzt wurden. Der biologische Reinigungseffekt kommt dadurch zustande, dass sich im Wurzelbereich dieser Pflanzen – „angefüttert“ durch die Zuckerlösung – bestimmte Mikroorganismen entwickeln. Diese Mikroorganismen können die sprengstofftypischen Verbindungen sozusagen knacken und so unschädlich machen. Bis dieser Prozess richtig in Gang kommt, wird es allerdings noch etwas dauern. „Die Pflanzen müssen erst eine Wuchshöhe von mindestens eineinhalb Metern erreicht haben“, erläutert Riesen. Er schätzt, dass ab dem Frühsommer die vollständige Reinigungsleistung erreicht sein wird.

Friedhart Knolle, Vorsitzender des BUND-Regionalverbandes Westharz, lobt die Sanierungsmaßnahmen des Landkreises Goslar. Quelle: privat

Das gereinigte Wasser fließt in ein Sedimentationsbecken, wo das gelöste Eisen aufgefangen wird. Anschließend wird es über eine aus 27 Betonbecken bestehende Kaskade in den Mittleren Pfauenteich geleitet. Am Ende sollen dann bis zu 98 Prozent der im Sickerwasser anfallenden Schadstoffe abgebaut sein. Während des einjährigen Probebetriebes wird regelmäßig geprüft, ob die Anlage gegebenenfalls noch irgendwo optimiert werden muss.

Zweite Anlage in Planung

Damit nicht genug: Nach Abschluss der Probephase starten die Arbeiten für eine zweite baugleiche Pflanzenkläranlage. Damit verdoppeln sich nicht nur die Kapazitäten zur Aufnahme und Reinigung der kontaminierten Sickerwässer, sondern auch die Kosten. Insgesamt sind es rund 9 Millionen Euro. BUND-Regionalchef Knolle hat viele Jahre lang immer wieder die Behörden wegen der Versäumnisse bei der Altlastensanierung kritisiert. Nun aber ist er voll des Lobes: „Es hat sehr lange gedauert, bis die Verantwortlichen das Ausmaß der Umweltgefährdung erkannt haben. Jetzt aber hat der Landkreis Goslar eine Pionierrolle übernommen. Es wird höchste Zeit, dass auch andere NS-Rüstungsstandorte sich dieser Aufgabe stellen.“

Gut getarntes Rüstungsunternehmen Das zwischen 1935 und 1938 erbaute Werk Tanne bei Clausthal war eine von fünf großen TNT-Sprengstofffabriken im Dritten Reich. Die mehr als 200 Gebäude auf dem knapp 120 Hektar großen Werksgelände hatten Flachdächer aus Stahlbeton, die zu Tarnzwecken mit Erde bedeckt und mit Sträuchern und Bäumen bepflanzt waren. Am 1. April 1939, genau fünf Monate vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, ging es in Betrieb. Bis 1945 wurden im Werk Tanne mehr als 100.000 Tonnen des Sprengstoffes Trinitrotoluol (TNT) hergestellt. Ein Teil davon wurde vor Ort in Minen, Granaten und Bomben abgefüllt. Zwangsarbeiterinnen erkrankten schwer Für die Abfülltätigkeiten wurden vor allem Zwangsarbeiterinnen aus Osteuropa eingesetzt, die ständig giftigen Substanzen ausgesetzt waren. Weil sich durch die Gifte ihre Haut gelb und rot verfärbte, wurden die Arbeiterinnen von manchen Clausthaler Bürgern abfällig als „Goldköpfchen“ oder „Kanarienvögel“ tituliert. Ursache der Hautverfärbungen waren Leberschäden. Andere schwerwiegende gesundheitliche Folgen waren Lungenschäden und Leukämie. Viele Zwangsarbeiterinnen starben an Hunger und Entkräftung, andere kamen bei Explosionen ums Leben. Bei der schwersten Explosion im Juni 1940 starben 61 Menschen. Katastrophale Umweltschäden Nicht nur die Arbeiterinnen wurden durch die Säuren und sonstige Chemikalien vergiftet, sondern auch Pflanzen, Bäume, Böden und Gewässer. Da TNT und seine Zerfallsprodukte in gelöster Form hochtoxisch wirken, verursachten die bei der Produktion anfallenden riesigen Abwassermengen katastrophale Umweltschäden. Die roten Abwässer wurden unter anderem über ein 22 Kilometer langes Leitungssystem in Richtung Osterode befördert. Dort floss die Giftfracht in den Fluss Söse und weiter über die Rhume in die Leine. Die Giftmenge war so hoch, dass es zu einem großen Fischsterben kam und sich die Rotfärbung der Leine zeitweise bis nach Hannover erstreckte. Die bei der Abwasserklärung anfallenden Schlämme lagerten sich in den unterhalb des Werksgeländes liegenden Pfauenteichen ab. Diese wurden noch zusätzlich dadurch belastet, dass auch die sonstigen Schadstoffe des Werksgeländes über das Sickerwasser in die Teiche und von dort weiter in das Flusssystem der Innerste gelangten. Im April 1945 von der US-Armee besetzt Nach einem Luftangriff der US Air Force im Oktober 1944 war die Sprengstoffproduktion lahmgelegt. Die Bombenabfüllung lief indes auch danach noch weiter, bis Anfang April 1945 die US-Armee das Werk besetzte. Einige Wochen später machten die Amerikaner ihren britischen Verbündeten Platz. Da Tanne ein Betrieb der Kriegsindustrie gewesen war und somit unter die Entmilitarisierungsbeschlüsse des Potsdamer Abkommens fiel, ließen die Briten das Werk demontieren und zahlreiche Fabrikationsanlagen und Bunker sprengen. Dies stellte sich jedoch als ausgesprochen schwierig heraus. Da die meisten Gebäudedächer aus massivem Stahlbeton gefertigt waren, hielten sie den Sprengungen stand und sackten nur ab. Die zahlreichen bizarren Ruinen wurden später zu einem beliebten Ausflugsziel von Suchern sogenannter Lost Places.

Von Heidi Niemann