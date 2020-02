Größte Truppenverlegung seit 25 Jahren: Bundeswehr transportiert US-Panzer durch Niedersachsen

Bergen

Zentimetergenau manövrieren die Soldaten Fahrzeug für Fahrzeug auf die Laderampen der Schwertransporter. Die Ketten des Haubitzenpanzers rattern über das Metall. Eine Wolke von verbranntem Treibstoff hängt in der Luft. Alles sieht so leicht aus. Aber für jeden Schritt braucht es einen Spezialisten – und leicht ist keines der Geräte. Hier, in Bergen, unweit des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide, probt die Bundeswehr heute für den Ernstfall.

20.000 amerikanische Soldaten kommen nach Europa

Defender Europe 20 heißt die Mission der Nato. Mit 37.000 Soldaten aus 18 Nationen wird sie bis Mai die größte strategische Übung in und durch Deutschland seit 25 Jahren sein. Allein aus den Vereinigten Staaten kommen 20.000 Soldaten über den Atlantik nach Europa. Deutschland nimmt die Rolle einer Drehscheibe ein, ist sozusagen der Gastgeber. Von hier aus koordiniert die Bundeswehr den Material- und Personaltransport quer durch Europa – auch vorbei an Hannover.

Mit dem Schwerlasttransporter Mammut verlegen die Soldaten die Panzer von Bergen nach Bad Fallingbostel. Quelle: Tim Schaarschmidt

In Bergen rollen schon seit zwei Wochen Schwerlasttransporter im Konvoi über die Straßen des Truppenübungsplatzes. Einer davon ist ein zehn Jahre alter Mammut. Mit einem Panzer beladen bringt er locker mehr als 100 Tonnen auf die Waage. Drinnen steuert Stabsunteroffizier Lessmann das 680-PS-Gefährt – ein Liter Treibstoff pro Kilometer. Er bringt den Panzer auf der Ladefläche zum Camp in Bad Fallingbostel, wo Amerikaner die Fahrzeuge fit für die Übung machen. Ab April werden auf dem Truppenübungsplatz mehr als 6000 Soldaten aus den USA, Italien, Dänemark und Deutschland den Kampf proben.

Bundeswehr baut in Bad Fallingbostel 1,2-Millionen-Liter-Tankstelle

Pioniere der Bundeswehr breiten einen riesigen Tankbeutel aus, der mit 300.000 Litern Treibstoff für die amerikanischen Panzer befüllt wird. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wenige Kilometer entfernt baut das Spezialpionierregiment der Bundeswehr gerade die sogenannte Bulk Fuel Station auf – das größte mobile Tanklager Europas. Dazu breiten die Pioniere in einem ausgeschachteten Becken eine Art überdimensionierter Wärmflasche aus einer speziellen Gummimischung aus und befüllen es mit 300.000 Liter Treibstoff. Ab April können sie hier Fahrzeuge für die große Übung mit Treibstoff versorgen. Insgesamt fasst die Anlage 1,2 Millionen Liter. Für die Kosten des gesamten Großmanövers will die Bundeswehr noch keine Zahlen nennen.

Amerikaner schiffen Kampfgerät nach Bremerhaven

Die meisten der bislang 400 transportierten Großgeräte für die Kampfübung stammen aus US-amerikanischen Depots in Deutschland, vor allem Mannheim. Doch das ist nur ein Teil von Defender. Der weitaus größere Teil der Truppenverlegung gilt Osteuropa. In den kommenden Monaten schiffen die Amerikaner Hunderte Fahrzeuge und Waffen nach Bremerhaven, von wo aus sie per Zug oder Laster Richtung Polen und ins Baltikum gebracht werden.

Den Zweck dieser gewaltigen Übung beschreibt die Bundeswehr einfach: Mit der Veränderung der sicherheitspolitischen Lage in Europa und einer möglichen Bedrohung der Nato-Staaten in Osteuropa. Vom Bündnis werde die Fähigkeit verlangt, militärische Kräfte schnell in die Region verlegen zu können, heißt es. Allein für die Unterstützungsleistungen stellt das deutsche Heer 1500 Soldaten, zusätzlich für die Kampfübungen noch einmal 4000.

In Niedersachsen fahren die Konvois ab Ende Februar

Transportkolonnen mit Kampfgerät auf Autobahnen und lange Güterzüge, die durch deutsche Bahnhöfe gen Osten fahren – die Szenerie mag an den Kalten Krieg erinnern. Für die Bundeswehr ist eine solche Truppenverlegung aber nicht neu. Mit Defender 2020 erreicht sie nur ein neues Ausmaß. Sichtbar wird die Militäraktion allein durch die Transporte quer durch die Republik. Oder hörbar durch Kampfübungen in Bergen.

In Niedersachsen fahren die Konvois ab Ende Februar nachts auf der A2 Richtung Magdeburg. „Wenn es gut läuft, wird nichts zu sehen sein“, sagt Oberstleutnant Jürgen Engelhardt vom Landeskommando Niedersachsen. Wann genau die Konvois mit den Radfahrzeugen losfahren, wissen nur die Amerikaner. Die Panzer transportieren sie ohnehin auf der Schiene.

Aggressive Annexion der Krim als Auslöser von Defender

Der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis, bezeichnet das Verhalten Russlands als Auslöser von Defender. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bei der Übung in Bergen ist heute auch der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis, vor Ort. Auch das zeigt die Bedeutung der Mission Defender. „Die Übung ist ein starkes politisches Signal der Amerikaner ihrer Bündnisverpflichtung nachzukommen“, sagt er der HAZ. Das Signal gilt allerdings vornehmlich Russland. Die aggressive Annexion der Krim und die militärische Verschiebung von Grenzen in Europa habe dies ausgelöst, sagt Schelleis. Als Provokation gegenüber Russland will er Defender allerdings nicht verstanden wissen.

Bislang keine Proteste in Niedersachsen

In Niedersachsen hat es bislang keine Proteste gegen die große Militäraktion gegeben. In Mannheim versammelten sich bei einer Verladeaktion etwa 100 Menschen zu einer Mahnwache. Kritiker sehen die Aktion als unnötiges Säbelrasseln. Auch die Linke im hannoverschen Stadtrat fordert, die Übung nicht zu unterstützen und bezeichnete das Manöver als „kriegstreiberisch“.

Konvois: Das müssen Autofahrer wissen Die Militärkonvois rollen zwischen Februar und Mai vor allem nachts zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens durch das Land. Dadurch sollen sich die Verkehrsbehinderungen in Grenzen halten. Für den Fall, dass Autofahrer auf einen Konvoi treffen, gibt die Bundeswehr folgende Tipps: Die Fahrzeuge des Konvois führen auf der Fahrerseite eine blaue Flagge, das letzte eine grüne.

des Konvois führen auf der Fahrerseite eine blaue Flagge, das letzte eine grüne. Der Konvoi gilt im Verkehrsrecht als ein Fahrzeug – ein geschlossener Verband darf also komplett bei rot über die Ampel fahren, sofern das erste Fahrzeug es bei grün schafft. Ein Unterbrechen der Kolonne durch „Reinquetschen“ ist nicht erlaubt.

– ein geschlossener darf also komplett bei rot über die Ampel fahren, sofern das erste es bei grün schafft. Ein Unterbrechen der durch „Reinquetschen“ ist nicht erlaubt. Bei der Übung sind die Kolonnen fünf bis maximal 20 Fahrzeuge lang

fünf bis maximal 20 lang Autofahrer dürfen eine Kolonne nur in einem Zug überholen.

nur in einem Zug überholen. Auch an Autobahnein- und ausfahrten dürfen sich Fahrer nicht in die Kolonne quetschen. Bei einem Abstand von 100 Meter zwischen den einzelnen Fahrzeugen dürfen sie aber zügig auf die Autobahn auffahren und bei nächster Gelegenheit die Kolonne wieder verlassen.

quetschen. Bei einem Abstand von 100 Meter zwischen den einzelnen dürfen sie aber zügig auf die Autobahn auffahren und bei nächster Gelegenheit die wieder verlassen. Platz machen, müssen Autofahrer der Kolonne nur, wenn es sich um Rettungsfahrzeuge handelt, die mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs sind.

Lesen Sie auch

Von Sebastian Stein