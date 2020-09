Hannover

Niedersachsen will nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria weitere Flüchtlinge von dort aufnehmen. Dafür haben sich Ministerpräsident Stephan Weil und Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) ausgesprochen. Der Koalitionspartner CDU warnte dagegen vor Schnellschüssen und Alleingängen. Bei dem Feuer in der Nacht zu Mittwoch wurde das völlig überfüllte Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos fast vollständig zerstört. Nach Angaben der griechischen Regierung kam niemand ums Leben. Gut 400 unbegleitete Minderjährige seien in Sicherheit gebracht worden.

Weil : Grenzen endlich öffnen

„Dieser furchtbare Brand sollte nun wirklich Anlass dafür sein, dass wir endlich alle etwa 12.000 Menschen auf andere europäische Länder verteilen“, sagte Weil am Mittwoch. Niedersachsen habe schon vor geraumer Zeit das Angebot gemacht, eine größere Zahl von Geflüchteten aus Moria aufzunehmen. „Uns sind aber aus rechtlichen Gründen die Hände gebunden.“ Weil appellierte an die Bundesregierung und die EU-Kommission, die Grenzen endlich zu öffnen. „Wenn sich einige Staatsoberhäupter in Europa beharrlich weigern sollten, müsste es eine Aufnahme der Menschen wenigsten durch einige gutwillige europäische Länder geben.“

Pistorius verlangte die Auflösung des Lagers. „Ich fordere die Bundesregierung und die europäischen Staaten auf, das Lager aufzulösen und die Menschen über die EU zu verteilen, damit sie dann in Europa ihr Asylverfahren durchlaufen können.“ Pistorius nannte Moria ein Symbol für das Versagen europäischer Flüchtlingspolitik und forderte, EU-Staaten, die nicht bereit seien, Menschen aufzunehmen, „drastisch“ in Haftung zu nehmen.

Nicht hinter europäischer Einigung verstecken

„ Deutschland muss schnellstmöglich weitere Kinder, Jugendliche und Familien aus dem Lager in Deutschland aufnehmen“, forderte auch die Migrationsbeauftragte der Landesregierung, Doris Schröder-Köpf ( SPD). Die Bundesregierung könne sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht länger hinter einer europäischen Einigung verstecken.

„Die Bilder aus Moria sind erschütternd. Deutschland sollte der griechischen Regierung umgehend Unterstützung anbieten und vor Ort humanitäre Hilfe leisten“, sagte CDU-Landeschef Bernd Althusmann. Die EU sei jetzt gefordert, eine einheitliche und langfristige europäische Lösung für die Flüchtlingsproblematik zu finden. „Mit Alleingängen werden wir nur bedingt helfen können, ein abgestimmtes, schnelles Vorgehen erscheint mir sinnvoller.“ Auch CDU-Fraktionsvize Uwe Schünemann sprach sich gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen in Niedersachsen aus: „Alleingänge führen zu nichts, im Gegenteil.“

Flüchtlingslager Moria ist seit Jahren überfüllt

Das Flüchtlingslager Moria ist seit Jahren heillos überfüllt, derzeit leben dort nach Angaben des griechischen Migrationsministeriums rund 12.600 Flüchtlinge und Migranten – bei einer Kapazität von gerade mal 2800 Menschen. In den vergangenen Tagen wurden mehrere Dutzend Bewohner von Moria positiv auf das Coronavirus getestet.

