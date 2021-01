Großbrand in der Altstadt von Hannoversch-Münden: Mehrere Häuser betroffen

Hann. Münden

Hann. Münden steht unter Schock. Nach dem Großbrand im November vergangenen Jahres in der historischen Altstadt, sind 135 Einsatzkräfte seit den frühen Morgenstunden am Sonnabend, 23. Januar, erneut im Einsatz. In einer Wäscherei an der Einmündung Wallstraße/ Aegidiiplatz soll der Brand ausgebrochen sein. Weitere zwei Gebäude, darunter die Postscheune in Nähe der Kirche, sind betroffen. Gegen 7.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

Zur Galerie In den frühen Morgenstunden ist die Feuerwehr zu einem Großbrand in Hann. Münden gerufen worden

Beim Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Neben zwei eigenen Drehleitern der Feuerwehr Hann. Münden sind zwei weitere aus Dransfeld und der Gemeinde Fuldatal im Einsatz. Darüber hinaus sind acht Ortsfeuerwehren und die Werksfeuerwehr von Haendler und Natermann vor Ort.

Menschen können sich Gebäude retten

Im Einsatz ist auch eine angeforderte Drohne der Feuerwehr Rosdorf. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle, allerdings noch nicht gelöscht. Die Brandursache steht noch nicht fest, nach ersten polizeilichen Ermittlungen gibt es bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Wegen der starken Rauchentwicklung werden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befanden sich 20 Personen in den Gebäuden, die unverletzt die Häuser verlassen konnten. Mündens Stadtbrandmeister Dieter Röthig zeigte sich schockiert. „Es ist bedauerlich, dass nach dem Großbrand im November, schon wieder ein Brand in der Altstadt in Hann. Münden ausgebrochen ist“, sagte er.

Von Britta Eichner-Ramm und Vicki Schwarze/RND/ GT