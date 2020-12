Großer Andrang: Im Harz gibt es keine Parkplätze mehr

Goslar/Torfhaus

Geschäfte sind geschlossen, Schwimmbäder ebenso – und viele weitere Freizeitaktivitäten sind wegen der Corona-Beschränkungen auch nicht möglich. Wie schon am Weihnachtswochenende sind deshalb viele Ausflügler am Montag in den Harz gefahren. Entschieden zu viele: Laut Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) sind alle Parkplätze im Oberharz belegt. Die Polizei berichtet von einem 400 Meter langen Stau zwischen Bad Harzburg und Torfhaus. Außerdem gebe es dort Beeinträchtigungen durch Sturmschäden.

VMZ und Polizei raten deshalb eindringlich von Tagesausflügen in den Harz ab.

Von RND/sbü