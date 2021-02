Aurich

Starker Andrang von Besuchern am Großen Meer im Landkreis Aurich hat die Feuerwehr am Samstag vor große Aufgaben gestellt. Als sie die überfüllten Zufahrten am Samstagnachmittag schließlich abgeriegelt hatten, erlebten die Feuerwehrleute ein Wechselbad der Gefühle.

Beschimpft, bedroht und beschenkt

Während sie bei ihren Bemühungen, das Chaos zu entwirren, vielfach von Autofahrern beschimpft oder gar bedroht wurden, wurden sie andererseits von Anwohnern mit heißen Getränken und Süßigkeiten versorgt. Die Besucher des Großen Meers hatten Rettungs- und Feuerwehrzufahrten zugeparkt, die Wege waren für Rettungswagen nicht mehr passierbar.

Ein Autofahrer habe mit seinem rollendem Wagen immer wieder angedeutet, einen Feuerwehrmann überfahren zu wollen. Andere richteten wüste Beschimpfungen „unter der Gürtelinie“ und beleidigende Gestik gegen die Einsatzkräfte.

