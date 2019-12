Grüne: "Gewaltbereite rechtsextreme Szene in Deutschland wird von Niedersachsen aus koordiniert"

Hannover

In Niedersachsen laufen die Fäden der gewaltbereiten rechtsradikalen Gruppierungen Deutschlands zusammen – davon sind die Grünen im Landtag nach der Lektüre der jetzt vorliegenden Antworten der Landesregierung auf ihre Große Anfrage vom Sommer überzeugt. Schlüsselfigur ist demnach der Göttinger Thorsten Heise.

Heise ist Mitglied im Bundesvorstand der rechtsextremen Partei NPD und hat intensive Kontakte zu den engeren Unterstützern der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund ( NSU). Ende November hatte die Polizeidirektion Hannover Heise verboten, auf einer Demonstration der NPD gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zehn namentlich genannte Journalisten in Hannover zu sprechen.

43 Seiten mit Antworten

104 Fragen hatten die Grünen-Abgeordneten Helge Limburg und Julia Willie Hamburg der großen Koalition im niedersächsischen Landtag schriftlich gestellt. 43 Seiten umfassen die Antworten der Landesregierung. Thorsten Heise verfüge, so heißt es etwa in Antwort 14, „über weitreichende Verbindungen zu anderen Rechtsextremisten im In- und Ausland“. Als Heise im Juni 1999 heiratete, war nach Angaben der Landesregierung auch Holger G. unter den Gästen – ein erst in Hannover und dann in Lauenau wohnender Rechtsradikaler, der für seine Unterstützung der Terrorgruppe NSU vom Oberlandesgericht München zu drei Jahren Haft verurteilt worden ist.

Heise schrieb Briefe an NSU-Helfer Holger G.

Die Landesregierung weist in ihren Antworten auf die Anfrage der Grünen auch auf einen längeren Briefwechsel zwischen Heise und Holger G. in den Jahren 2000 und 2001 hin. Demnach soll Heise, der in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel saß, insgesamt achtmal von Holger G. Post erhalten und sechsmal an G. geschrieben haben. „ Heise ist eine Schlüsselfigur des gewaltbereiten Rechtsextremismus, offenbar auch im Netzwerk der NSU, das wird besonders deutlich“, sagt Limburg, der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im Landtag Niedersachsens.

Holger G. wiederum hat sich nach Angaben der Landesregierung seit 2006 einmal im Jahr mit den Mitgliedern der rechtsextremen Terrorgruppe NSU, Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, getroffen. Die Zusammenkünfte fanden statt, bis die Gruppe aufflog – dreimal in Hannover und dreimal in Lauenau. „Die Antworten machen klar, dass es zahlreiche Verbindungen der NSU-Terrorgruppe nach Niedersachsen gab“, sagt der Abgeordnete Limburg.

Viele Fragen unbeantwortet

Ein nicht unerheblicher Teil der Fragen der Grünen-Politiker lässt die Landesregierung allerdings unbeantwortet. „Eine Unterrichtung kann in vertraulicher Sitzung des Ausschusses für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes angeboten werden“, heißt es in dem Schreiben der Landesregierung immer wieder. Die Grünen wollen noch im Januar diese Ausschusssitzung beantragen. „Dort erwarten wir dann aber auch Details von den Behörden“, sagt Limburg.

Grüne planen Runde mit Experten

Ebenfalls zum Anfang des neuen Jahres wollen die Grünen zu einer öffentlichen Diskussion zu dem Thema „Niedersächsische Sicherheitsbehörden im NSU-Komplex“ mit Expertinnen und Experten einladen. „Die Antworten auf unsere Große Anfrage machen deutlich, dass niedersächsische Sicherheitsbehörden im NSU-Komplex vielfach im Dunkeln tappen“, sagt die Grünen-Abgeordnete Willie Hamburg. Deshalb behalte man sich auch weitere Mittel der parlamentarischen Aufklärung vor. „Wir haben die Anfrage geschrieben, als der rechtsradikale Mord am Kasseler Regierungspräsidenten noch nicht geschehen war. Noch ist vollkommen unklar, welche Verbindungen der mutmaßliche Täter und seine Helfer nach Niedersachsen hatten“, sagt Limburg.

