Katharina Fegebank will bei der Bürgerschaftswahl im Februar als Grünen-Bürgermeisterkandidatin gegen Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) antreten. Das kündigte die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin am Samstag bei einem Landesparteitag der Grünen in Wandsbek an.