Niedersachsens Landtags-Grüne fordern, dass das Land eine Studie zu möglichem Extremismus in der Polizei in Auftrag gibt. Nach dem Bekanntwerden von extremistischen Netzwerken in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern müsse auch in Niedersachsen ein Lagebild erstellt werden – durch einen unabhängigen Gutachter, fordern die Grünen in einem Entschließungsantrag, der am Donnerstag im Landtag eingebracht wird.

Mehrheit ist demokratisch

Für Fraktionschefin Julia Willi Hamburg ist es kein Zufall, dass Erkenntnisse über rechtsextremistische Gesinnungen bei der Polizei in anderen Bundesländern, etwa Berlin, oft von außen publiziert wurden. Deshalb müssten die Innenrevision wie auch das Fehlermanagement innerhalb der Polizei verbessert werden, sagt Hamburg. „Die große Mehrheit der Beschäftigten in den Sicherheitsbehörden leistet ihren Dienst mit demokratischer und verantwortungsbewusster Haltung. Es sollte daher weder ein Generalverdacht ausgesprochen werden noch sollten Vorfälle als Einzelfälle klein geredet werden“, betonen die Grünen in ihrem Antrag. Aber die Verfolgung rechtsextremistischer Netzwerke geschehe nicht mit der erforderlichen Priorität.

Bei den Polizeigewerkschaften hat sich nur der Bund Deutscher Kriminalbeamter für eine solche Studie ausgesprochen. Die anderen beiden Polizeigewerkschaften lehnen sie eher ab, weil sie ihre Kollegen ohnehin zu oft öffentlich an den Pranger gestellt sehen.

