Hannover

Den Stopp aller Autobahnprojekte zu fordern ist plakativ und kommt bei der eigenen Klientel sicher gut an. Die Proteste von Tausenden für eine Verkehrswende am vergangenen Wochenende haben gezeigt, dass die Grünen in Niedersachsen mit ihrer radikalen Forderung nicht alleine dastehen. Und die Partei dürfte dabei auch schon die nahenden Wahlen in den Kommunen und im Bund im Blick haben.

Mobilität ist Grundbedürfnis

Dass die Bauarbeiten deswegen nicht von heute auf morgen eingestellt werden, weiß man in der Öko-Partei natürlich auch. Mobilität ist für viele Menschen ein Grundbedürfnis, der Straßenbau eine der Kernaufgaben des Staates. Und die Hürden dafür sind heute ohnehin schon so hoch, gerade was den Umwelt- und Artenschutz betrifft, dass es alleine bis zur Planungsreife viele Jahre dauern kann. Die Küstenautobahn A 20 ist das beste Beispiel dafür.

Die Forderungen nach einem stärkeren Ausbau des Schienennetzes – oder von Radwegen – sind richtig. Sie verkennen allerdings teilweise die Realität. Die meisten Menschen in Niedersachsen leben eben nicht in den Städten, wo vielleicht das Rad und der ÖPNV ausreichen. Für viele Bewohner im ländlichen Raum wird ein gut erreichbarer Bahnhof wohl immer ein frommer Wunsch bleiben. Zumal der Bau von neuen Bahntrassen in der Regel nicht weniger umstritten ist als der von Autobahnen. Letztere wird man weiter brauchen – auch neue.

Lkw sind das Problem

Das größte Problem auf den Straßen wurde indes am Mittwoch im Landtag gar nicht diskutiert. Und das ist nicht der Individual-, sondern der stetig zunehmende Güterverkehr. Da genügt der tägliche Blick auf die A2. Hier müssen schnell Lösungen her. Die Brummis durch die Dörfer fahren zu lassen, ist keine.

Von Marco Seng