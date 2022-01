Grüne wollen mit Spitzenduo Hamburg und Meyer an die Regierung

Hannover

Die Grünen haben den Landtagswahlkampf 2022 eröffnet und ihr „Spitzenduo“ vorgestellt. Die hannoversche Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg führt auf Platz 1 die Landesliste an, der ehemalige Landwirtschaftsminister Christian Meyer folgt auf Platz 2. Auf Plakaten prangen die beiden Spitzenkandidaten unter dem Slogan „Bock auf besser“, was heißen soll, dass die Grünen große Lust auf eine Regierungsbeteiligung verspüren. Auf Platz 3 der Liste, die auf einer Landesdelegiertenkonferenz am 25. März in Hameln beschlossen werden soll, steht die Landesvorsitzende Anne Kura aus Osnabrück.

Aufbruch aus der Bräsigkeit?

Kura und ihr männlicher Vorstandskollege Hans-Joachim Janssen präsentierten am Dienstag ihr Team im Leineschloss auf einer auch digital abgehaltenen Pressekonferenz. Es verkörpere Erfahrung wie auch Aufbruch. Man wolle die „Bräsigkeit dieser amtierenden Landesregierung aufbrechen“, sagte Janssen, der selbst nicht wieder für den Landtag kandidiert. Kura warf der SPD vor, lediglich daran interessiert zu sein, den Status Quo zu halten, anstatt in der Klimafrage und bei anderen zu lösenden Problemen in die Offensive zu gehen. Die CDU habe sich bereits in die Opposition verabschiedet.

Meyer verglich den Zustand der großen Koalition in Hannover mit einer „Zweck-WG, wo jeder sein eigenes Essen im Kühlschrank hat“. Man wolle gern helfen, die Scheidung dieser zerstrittenen Partner im Oktober zu beschleunigen. Inhaltlich wollen die Grünen wesentlich mehr Investitionen in den Klimaschutz ermöglichen, indem sie einen milliardenschweren Fonds auflegen.

An Weils Beliebtheit kommen auch die Grünen nicht vorbei

Im Gegensatz zu den Bundes-Grünen haben die Niedersachsen darauf verzichtet, eine eigene Kandidatin für den Posten der Regierungschefin in der Staatskanzlei aufzustellen. „Es ist kein Geheimnis, dass wir Umfragen lesen können und einen sehr beliebten Ministerpräsidenten haben“, sagte Hamburg auf eine entsprechende Frage. Die Grünen hätten den Anspruch, dass künftig keine Regierung in Hannover an ihnen vorbei gegründet werden könne. An eine Ampelkoalition denken sie dabei nicht, auch nicht an eine Jamaika-Koalition mit der CDU. Hamburg meinte: „Niedersachsen ist eine Orchidee, denn wir haben seit Jahren in den Umfragen eine rot-grüne Mehrheit.“

Janssen erklärte, natürlich sei man auch mit anderen Parteien verhandlungsbereit, doch stehe man mit einem Zweierbündnis in der Regel deutlich besser da. Die Landtagswahl findet am 9. Oktober statt.

Von Michael B. Berger