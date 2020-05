Hannover

Der Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler (Grüne) hat das Bundesverkehrsministerium aufgefordert, schneller Bahnstrecken in Niedersachsen elektrifizieren zu lassen. „Die Planfeststellungsverfahren dauern viel zu lange“, kritisiert er. Bleibe es dabei, würde es rechnerisch noch mehr als ein halbes Jahrhundert dauern, bis alle Strecken im niedersächsischen Netz unter Strom stehen.

Kindler hat eine Anfrage ans Ministerium gestellt und ist mit der Antwort nicht zufrieden. Demnach sind in Niedersachsen gut 2000 Streckenkilometer elektrifiziert, also 60 Prozent des Gesamtnetzes. Derzeit kämen aber nur 24 Kilometer pro Jahr hinzu. Wünschenswert hingegen seien laut Kindler insgesamt 500 Kilometer in den kommenden fünf Jahren.

Anzeige

Kritik an jahrelangen Planfeststellungsverfahren

Zwischen 2017 und 2019 seien nur für zwei Strecken zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven Planfeststellungsverfahren beendet worden. Das eine habe drei Jahre gedauert, das andere sogar sechs. Mangels Strom fahren Dieselzüge derzeit etwa noch auf den Strecken Oldenburg– Osnabrück, Bremerhaven– Cuxhaven oder Walsrode– Buchholz/Nordheide.

Weitere HAZ+ Artikel

„Beim jetzigen Schneckentempo der Elektrifizierung schafft Niedersachsen seine Ziele für einen klimaschonenden Verkehrssektor nicht“, erklärt Kindler. Deshalb müsse nicht für jede Schienenstrecke ein jahrelanges Planfeststellungsverfahren laufen, sondern eine vereinfachte Plangenehmigung unter Bürgerbeteiligung und Berücksichtigung von Lärmschutzaspekten.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer strebt laut Kindler bisher nur Planungsbeschleunigungen beim Straßenbau an. „Jetzt muss er endlich den Fokus auf die Schiene legen“, fordert der Politiker, der auch haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. Eine Anfrage der HAZ zum Thema beantwortete das Ministerium nicht.

Lesen Sie auch:

Von Bernd Haase