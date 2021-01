Niedersachsen will die Grundschulen und Abschlussklassen im Wechselbetrieb lassen – das hatte Kultusminister Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) noch am Montag bekräftigt. Ob es dabei nach den Bund-Länder-Beschlüssen bleibt, ist bisher noch unklar.

Bleiben Grundschulen in Niedersachsen beim Wechselunterricht?

Trotz Lockdown - Bleiben Grundschulen in Niedersachsen beim Wechselunterricht?

Trotz Lockdown - Bleiben Grundschulen in Niedersachsen beim Wechselunterricht?