Nach der weitreichenden Lockerung der Corona-Regeln gibt es in Niedersachsen zunehmend Streit um die Fortsetzung des Schulbetriebs. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat den Familien versprochen, dass die Schulen so schnell wie möglich auf Normalbetrieb umgestellt werden sollen. Lehrerverbände warnen aber vor einer kompletten Öffnung nach den Sommerferien. Und die Grundschulleiter stellen schon mal klar, dass es die gewohnte Ganztagsbetreuung bis auf Weiteres nicht geben werde.

„Nachmittagsbetreuung nur im Notfall“

Solange es keinen Impfstoff gebe, sei Unterricht im Klassenverband wie vor der Corona-Krise ein schöner Wunsch, aber nicht umzusetzen, betont Klaus-Michael Solf vom Verband der Niedersächsischen Grundschulleitungen. Wichtig seien weiterhin versetzte Pausen und eine möglichst geringe Durchmischung der Klassen. Dies bedeute, dass das gewohnte Ganztagsangebot auch nach den Sommerferien entfalle. Nachmittagsbetreuung könne nur im Notfall angeboten werden. Wer ein Notfall sei, das müsse das Land definieren.

Der Vorstoß dürfte für heftige Irritationen bei Eltern sorgen. Denn Ganztagsgrundschulen sind seit Jahren vielerorts Standard und die organisatorische Voraussetzung für die Berufstätigkeit von Mutter und Vater. Auch in anderen Punkten gehen die Vorstellungen zum Schulbetrieb zum Teil weit auseinander. Politiker, Eltern und Kinderärzte plädieren für eine schnelle Rückkehr zum Regelbetrieb insbesondere an den Grundschulen. Das Land Hessen hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass es den Neustart wagen will. Am 22. Juni beginnt für alle Kinder an den Grundschulen der gemeinsame Präsenzunterricht, das Abstandsgebot gilt dann nicht mehr.

„Gerade die Jüngsten sollten endlich wieder richtig Unterricht haben“

Auch in Niedersachsen dürften sich die Abstandsregeln im Primarbereich auf Dauer nicht halten lassen, sagte Stefan Politze, schulpolitischer Sprecher der SPD im niedersächsischen Landtag. Die Abgeordnete Mareike Wulf ( CDU) fordert, gerade die Jüngsten sollten endlich wieder richtig Unterricht haben. Wichtig sei es, dass die Lehrer entsprechend geschützt seien, etwa mit einem Gesichtsvisier. Im laufenden Schuljahr, das Mitte Juli zu Ende geht, hatten die unteren Jahrgänge in der Corona-Zeit am wenigsten Unterricht. Die Erst-, Fünft- und Sechstklässler kehren nächste Woche wieder schrittweise in die Schulen zurück. Die letzten Lerngruppen starten erst am 22. Juni und haben dann im Wochenmodell gerade einmal zwei Wochen Unterricht. Kinderärzte wie Margarete Daiber-Helmbold aus Laatzen nennen die Umstände, mit denen die Hygieneregeln durchgesetzt werden, fragwürdig. Zollstöcke, Trillerpfeifen und Absperrgitter hätten auf dem Schulhof nichts zu suchen.

Gesichtsvisiere, wie ihn diese Frauen in Moskau tragen, könnten auch Grundschullehrer schützen. Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Schulen als Hotspots für Infektionen?

Schulen seien Hotspots für Infektionen, mahnt dagegen Philologenchef Horst Audritz und besteht darauf, dass strenge Regeln eingehalten werden müssen. Auch Eva-Maria Osterhues-Bruns vom Grundschulverband sagt, es sei äußerst fraglich, wenn Abstandsregeln, die überall eingehalten werden müssten – selbst bei Demonstrationen an der frischen Luft – beim Unterricht im Klassenraum ausgesetzt würden. Der Philologenverband und andere Lehrerorganisationen meinen, dass das derzeit praktizierte Wechselmodell zwischen Lernen in halbierten Klassen in der Schule und Homeschooling möglicherweise noch bis zu den Herbstferien oder länger die Regel bleiben wird. Sie weisen auf die jüngsten größeren Corona-Ausbrüche in Göttingen, Bremerhaven und Cuxhaven hin. Aus der Region Hannover wurden gestern neun neue Corona-Fälle in Schulen und Kitas bekannt.

Von Saskia Döhner