Hannover

Die niedersächsische Landesregierung denkt über die Schaffung eines speziellen Azubi-Tickets nach, das junge Leute zum Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ermuntert. „Unsere Überlegungen und die des Ministerpräsidenten gehen in Richtung Semesterticket auch für Auszubildende“, sagte am Freitag Regierungssprecherin Anke Pörksen ( SPD). Das Ticket werde auch ein Thema bei der Jahresauftaktklausur des Kabinetts am 21. Januar in Wilhelmshaven sein.

Opposition spottet über vage Ankündigungen

Die Pläne des Landes für ein entsprechendes Ticket scheinen allerdings noch überhaupt nicht weit gediehen zu sein, denn auf Fragen nach der möglichen Finanzierung und Ausgestaltung gab es vonseiten der Regierung nur vage Antworten. Deshalb sprach der Grünen-Landtagsabgeordnete Detlef Schulz-Hendel von „seltsamen Ankündigungen“ und wies darauf hin, dass ein Antrag zur Anschubfinanzierung eines solchen Tickets von der Großen Koalition abgelehnt wurde. Die Grünen hatten dafür 20 Millionen Euro veranschlagt. Auch der FDP-Abgeordnete Jörg Bode meinte, man könne die jüngsten Aussagen des Ministerpräsidenten nicht ernst nehmen. Seit einem Jahr berate der Wirtschaftsausschuss über die praktischen Möglichkeiten der Umsetzung von kostenfreier Schülerbeförderung und eines Ein-Euro-Azubitickets.

Lesen Sie auch

Semesterticket ist in Hannover am teuersten

Das müssen Sie über das landesweite Semestetricket wissen

Von Michael B. Berger