Der frühere Landtagspräsident Jürgen Gansäuer spricht sich für die von Bund und Land geplante Sanierung der Marienburg aus – trotz Kritik an der Rolle der Welfen in der Vor-Hitler-Zeit. Zu diesem Schluss kommt Gansäuer in seinem Kurzgutachten, das er auf Wunsch der Grünen angefertigt hat.