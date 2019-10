Hannover

Natürlich hätten sie auch einfach warten können – aber wie lange? Die Gemeinde Wangerland ist chronisch klamm, Geld für die dringende Sanierung der Dorfstraße im friesischen Wüppels war nicht da, also packten die Dorfbewohner kurzerhand selbst an. Und stellten fest: Am Ende des Arbeitseinsatzes war nicht nur die Straße in einem besseren Zustand, sondern auch die Dorfgemeinschaft.

Den Deutschen wird ja gerne ein Hang zum Nörgeln nachgesagt, aber es gibt auch Menschen, die meckern nicht, die machen. Wie die Bürger in Wüppels. Oder der Verein aus Hannover, der ein Mietwohnprojekt für Menschen mit und ohne Behinderung vorangetrieben hat.

Gemeinsam mit dem NDR, dem „ Hamburger Abendblatt“, den „Kieler Nachrichten“ und der „ Ostsee-Zeitung“ in Rostock suchen wir unter dem Motto „Nicht meckern, machen“ Menschen, die im Norden etwas bewegt haben. Wir wollen Initiativen, Vereine oder Personen vorstellen, die es mit beispielhaftem Engagement, einer klugen Idee, großem Mut oder einem langen Atem geschafft haben, Dinge zum Besseren zu verändern.

Sind Sie derjenige, der sich auf die Suche nach Lösungen gemacht und die Dinge in die Hand genommen hat? Oder kennen Sie jemanden? Menschen, die in ihrem Ort das Freibad gerettet haben? Die einen Fahrdienst auf dem Land organisiert haben? Die einen Verein gegründet haben, der in Ihrer Nachbarschaft hilft? Oder die eine andere bemerkenswerte Aktion auf den Weg gebracht haben?

Dann schreiben Sie uns. Wir wollen die sechs spannendsten Projekte aus dem Norden vorstellen. Obendrein erhalten die sechs Initiativen, die von einer Jury ausgewählt werden, als kleine Anerkennung jeweils zwei Eintrittskarten für ein Konzert des NDR Elbphilharmonie-Orchesters unter Leitung von Christoph von Dohnányi. Dabei bekommen die Besucher zudem die Gelegenheit, bei einer exklusiven Führung einen Blick in den Backstage-Bereich der Elbphilharmonie zu werfen.

So können Sie mitmachen Wenn Sie ein außergewöhnliches Projekt kennen, das in der HAZ vorgestellt werden soll, dann schreiben Sie uns. Wenn Sie selbst der Initiator sind, beschreiben Sie bitte kurz die Idee Ihres Projektes. Schicken Sie dazu bitte Ihren Namen, Ihre Anschrift, nach Möglichkeit eine E-Mail-Adresse und bitte unbedingt eine Telefonnummer mit – am besten eine Handynummer. Möchten Sie ein Projekt vorschlagen, das jemand anderes organisiert hat, schicken Sie uns bitte ebenfalls Ihre persönlichen Angaben, sodass wir Sie für Rückfragen erreichen können, außerdem nach Möglichkeit eine Kontaktadresse desjenigen, der für das Projekt verantwortlich ist. Schreiben Sie uns per E-Mail: machen@haz.de oder per Brief: Hannoversche Allgemeine Zeitung, Stichwort „Nicht meckern, machen“, 30148 Hannover. Wichtig: Die Vorschläge müssen uns am 2. November vorliegen. Unter allen Einsendungen sucht eine Jury die sechs interessantesten Projekte aus, die dann in der HAZ, dem „ Hamburger Abendblatt“, den „Kieler Nachrichten“ und in der „ Ostsee-Zeitung“ in Rostock sowie bei NDR Info im Radio präsentiert werden. Die Initiatoren der sechs ausgewählten Projekte bekommen als Dankeschön jeweils zwei Eintrittskarten für ein Konzert in der Elbphilharmonie einschließlich einer vorherigen Führung durch den Backstagebereich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

