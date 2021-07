Hermannsburg

Sie ist der Inbegriff des Frühlings und wächst an Orten, wo manch einer ihrer Artgenossen sich dann noch zurückhält: die Birke. „Die Birke steht für Lebensfreude und Leichtigkeit“, sagt Dietlind Rodehorst, lächelt ein wenig verschmitzt und fährt dann fort: „Deshalb ist meine Übung an einer Birke, fünf Minuten zu lachen. Das kann eine echte Aufgabe sein!“ Jetzt lacht die Yoga-Trainerin selbst, wenn auch keine fünf Minuten. Schließlich weiß sie ganz genau, wie lang fünf Minuten werden können.

Dietlind Rodehorst ist 52 Jahre alt, lebt in der Südheide und arbeitet als Bankkauffrau. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Baven bei Hermannsburg, hat sie es schon als Kind geliebt, wenn ihr Opa mit ihr in den Wald ging. „Wenn die Birken erzählen könnten …“, sagt sie und lächelt. „Das würde ich furchtbar gerne hören.“ Da die Fröhlichkeit und Frische ausstrahlenden Bäume genauso wenig sprechen können wie ihre häufigen Nachbarn, die Kiefern, nimmt die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin auf andere Weise Kontakt zu ihnen auf: Seit 2019 bietet sie Kurse im Baumyoga im Tiefental rund um den Eicksberg im Naturpark Südheide an.

Seit 2019 bietet Dietlind Rodehorst Baumyoga-Kurse an. Quelle: Carolin George

Auf die Idee kam die Bankkauffrau, als sie den Lehrgang zur Landschaftsführerin besuchte – als Ausgleich für die Arbeit im Büro und weil sie die Natur ihrer Heimat Gästen zeigen wollte. Für die Abschlussarbeit sollte jeder aus der Gruppe eine Idee für eine Führung durch die Heide entwickeln. „Und ich habe mein Yoga mit den Bäumen hier am Eicksberg verknüpft.“

Sich selbst verknüpft sie mit der Landschaft ebenso: Ganz in leuchtendem Lila gekleidet führt sie durch die Heide, weist auf dem Weg vom Parkplatz zum Yoga-Ort immer wieder auf Besonderheiten von Flora und Fauna hin – ob sie einen seltenen Bläuling-Schmetterling entdeckt oder einen hier wohl noch selteneren Strauch Glockenheide, eine Babybuche oder eine Minikiefer inmitten der Besenheide.

Berühmte Heidelandschaft

Fast noch häufiger als die Birke ist der zweite typische Pionierbaum in der Heide verbreitet, also ein Baum, der sich vor allen anderen an einem Ort niederlässt. Und das ist die Kiefer. „Gucken Sie mal, da hinten, diese beiden wunderbaren Exemplare“, sagt Dietlind Rodehorst und zeigt auf zwei freistehende Kiefern in der Senke des Tiefentals, ein von der Eiszeit in die Misselhorner Heide gegrabenes Trockental.

Dieser Ort ist übrigens sogar ein bisschen berühmt: Pastor Ludwig Harms, Gründer der Hermannsburger Mission, wanderte an dieser Stelle 1860 mit einer Schar Pilger und bezog die Landschaft in seine Predigt ein. Vielleicht führt deswegen einer von zwei Wegverläufen des Jacobuswegs Lüneburger Heide hier entlang.

Was der Pfarrer damals wohl gedacht haben mag über die Bäume rings um ihn herum, weiß Dietlind Rodehorst natürlich nicht. Stattdessen erzählt sie etwas über die Bedeutung, die die Yoga-Lehre mit diesen uralten Lebewesen verbindet. „Die Kiefer steht für Neuanfang und Mut, für Zuversicht nach Erschöpfung, Vitalität und Lebenswillen“, erzählt sie. „Es geht darum zu klären, zu erden und den eigenen Weg zu gehen.“

Totale Entspannung gewünscht

Bei den Kelten galt die Kiefer als Feuerbaum, die Ägypter haben ihr Harz für die Mumifizierung genutzt, die Indianer nutzen es für ihre Schwitzhütten. Und der Zeitgenosse verwendet es zum Desinfizieren und als öligen Badezusatz. „Mich fasziniert an der Kiefer, dass sie überall wächst“, sagt die Yoga-Trainerin. „An der Küste mit salziger Luft, in der Kälte Sibiriens, in den Bergen und in der kargen Heide. Sogar die Eiszeit hat sie überstanden.“

Grund genug, sich ein wenig Kraft abzuschöpfen von diesem Baum, der, wenn er genügend Raum um sich herum hat, niemals wächst wie eine Geschwisterkiefer, sondern immer unterschiedlich. Energie aus der Natur zu schöpfen, geht beim Yoga besonders gut, findet Dietlind Rodehorst. „Wer so einen Kurs mitmacht, entspannt sich in der Regel total. Wir lassen uns inspirieren von den Bäumen und nehmen etwas von ihnen mit. Wir nutzen ihre Nähe, um uns mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Die Themen sind immer auch Lebensthemen.“

Zum Schluss geht's in eine Runde Entspannung und Meditation. Quelle: Carolin George

Die Sommertage auf diese besondere Weise zum Auftanken und Regenerieren zu nutzen, das tun beim Baumyoga sowohl Urlauber als auch Einheimische, die auch sonst ihre Kurse besuchen. „Man spürt hier draußen einfach viel mehr als drinnen.“

Bei der Auswahl der Übungen orientiert sich Dietlind Rodehorst an dem Buch „Baum-Yoga“ von Satya Singh und Fred Hageneder. Die beiden Autoren, Yoga-Lehrer und Kenner der Kultur- und Religionsgeschichte der Bäume, wollen darin die beiden Welten aus Yoga und Baumlehre zusammenbringen. Denn die Wirkung mancher Übungsreihen und die Wirkung von Bäumen auf das menschliche System seien teilweise bestechend ähnlich, schreiben die Autoren. „Praktiziere Yoga unter einer Eiche, und die Stärke und Entschlossenheit, die dieser Baum ausstrahlt, werden deiner Standhaftigkeit Gelassenheit hinzufügen“, heißt es zum Beispiel in dem Buch. „Oder unter einer Buche, das wird deine Disziplin und Klarheit erhöhen.“

Tipps und Termine Der Baumyoga-Kurs von Dietlind Rodehorst findet bis zum 19. August jeden Donnerstag statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr der Parkplatz Eicksberg nahe Hermannsburg, Ende ist gegen 20 Uhr. Anmeldung per E-Mail an d.rodehorst@gmx.de. Alle Termine, Informationen und zahlreiche weitere Angebote rund um Yoga in der Lüneburger finden Sie unter www.lueneburger-heide.de. Am Wanderparkplatz Eicksberg gibt es eine kleine Schutzhütte, eine mobile Toilette sowie Picknicktische. Der Parkplatz ist von der Kreisstraße zwischen Oldendorf und Eschede ausgeschildert. Am Parkplatz beginnen verschiedene ausgeschilderte Wanderrundwege zwischen 1,2 und 13 Kilometern sowie thematische Fahrradrouten zwischen 22 und 50 Kilometern. Sie führen teilweise ins Gebiet der nahen Misselhorner Heide.

Wer Yoga unter dem Himmel der Lüneburger Heide lieber auf eigene Faust ausprobieren möchte, kann das im Barfußpark in Egestorf tun. Dort gibt es einen Yoga-Wald mit neun Stationen: vom Ankommen über die Lebensenergie bis zum Sonnengruß können Besucher die Übungen hier für sich selbst ausprobieren. Holzfiguren zeigen, wie die Haltung sein soll, zusätzlich gibt es erklärende Texte auf Infotafeln.

Und eine Übung darf wohl bei keiner Yoga-Einheit inmitten von Calluna und Kiefern fehlen: Vrksasana, die Baumhaltung.

Von Carolin George