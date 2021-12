Hannover

Die Stadt Hannover hat sich ihren Umgang mit dem Gendern durch ein selbst in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten bestätigen lassen. Die Verfasserin Ulrike Lembke, Professorin für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität in Berlin, kommt in ihrer 123 Seiten starken Expertise zu dem Schluss, dass die Verwendung geschlechtergerechter Sprache keinen negativen Einfluss auf die Wirksamkeit oder die Verbindlichkeit des Handelns von Verwaltungen habe. Ist aus dem Grundgesetz gar eine Verpflichtung zum Gebrauch des Gendersternchens abzuleiten? HAZ-Leserinnen und -Leser äußern ihre Meinung.

HAZ-Leser Olaf Krause aus Hannover: „Kein etablierter Sprachgebrauch“

Bei Gutachten ist es ja oft so, dass derjenige, der eines in Auftrag gibt, auch das Ergebnis bekommt, das er bestellt hat. So auch in diesem Fall. Vergleichen kann man das zum Beispiel mit einem Branchenverband, der einem seiner Mitgliedsunternehmen bestätigt, dass seine Produkte gut oder seine Geschäftspraktiken in Ordnung sind. Die Aussagekraft solcher Gutachten ist in aller Regel eingeschränkt. Hier kommt nun hinzu, dass die Verfasserin nicht nur Juristin, sondern auch Verfassungsrichterin ist. Das macht es allerdings nicht besser, sondern im Gegenteil noch sehr viel schlimmer.

Aus dem Grundgesetz eine Verpflichtung zum Gebrauch des Gendersternchens abzuleiten, ist nicht nur eine sehr gewagte, sondern vor allem eine gewollte Interpretation. Es ist kaum anzunehmen, dass die Verfasser des Grundgesetzes so etwas in Artikel 3 auch nur im Ansatz intendiert haben könnten. Mittlerweile berufen wir uns auch schon gut 70 Jahre auf das Grundgesetz, keiner der Verfassungsjuristen (und -juristinnen), die sich vor Frau Lembke damit beschäftigt haben, ist jemals auf eine solche Idee gekommen. Demzufolge müssten das alles Idioten oder zumindest Ignoranten sein.

Auch mutet eine solche Forderung geradezu absurd an vor dem Hintergrund, dass der Gebrauch des Gendersternchens in keinster Weise auf einen etablierten Sprachgebrauch zurückzuführen oder aus einer entsprechenden Konvention deutscher Muttersprachler abzuleiten ist. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, aber wahrscheinlich ist diese Funktion des Asterisks irgendwo im universitären Hinterstübchen ersonnen worden und durch nichts legitimiert. Allenfalls könnten Juristen bei einer Interpretation des Artikels 3 eine Empfehlung geltend machen, dass in Verwaltungstexten neben dem Maskulinum auch das Femininum und eine dritte Form zu berücksichtigen ist. Entsprechende Verwaltungsrichtlinien zu formulieren, wäre alles andere als trivial, aber nicht unmöglich.

Ausgerechnet das Gendersternchen als am besten geeignete Form einer „geschlechtergerechten Sprache“ zu propagieren, zeigt, dass Frau Lembke die sprachwissenschaftliche, vor allem aber auch die sprachpraktische Kompetenz fehlt, um so etwas adäquat beurteilen zu können. Der Rat für deutsche Rechtschreibung, in dem übrigens nicht nur sehr unterschiedliche Positionen zu der Thematik vorhanden sind (allerdings wohl keine so extreme wie die von Frau Lembke), sondern auch juristische Kompetenz vertreten ist (die Frau Lembke ihm ja abgesprochen hat), hat daher nicht umsonst von der Verwendung des Gendersterns abgeraten.

Ich habe insoweit Vertrauen in die Justiz dieses Landes, als sich die in dem Beitrag präsentierte Einzelmeinung als nicht der allgemeinen Rechtsauffassung entsprechend herausstellen möge und in einem Gerichtsverfahren nicht bestätigt würde. Olaf Krause, Hannover

HAZ-Leser Peter Wannemacher aus Barsinghausen: „Anderes Grundgesetz erforderlich“

Die Gutachterin meint, dass das Gleichheitsgebot in Artikel 3 des Grundgesetzes staatliche Stellen verpflichte, die deutsche Sprache in deren Sinne umzubauen. Dazu müsste das hierfür sprachlich völlig untaugliche Grundgesetz aber erst einmal einem anderen Grundgesetz Platz machen, das ihr Anliegen ernst nimmt. Einige von vielen Beispielen aus der geltenden Fassung: jeder, er, der Betroffene, der Beschuldigte, der Richter, der Bundespräsident, der Bundeskanzler, der Bundesminister, der Abgeordnete.

Solange die hierfür erforderliche Parlamentsmehrheit dieses andere Grundgesetz nicht bereitstellt, sollten Behörden und die immer noch große Mehrheit des deutschen Volkes so reden und schreiben dürfen, wie der Rat für deutsche Rechtschreibung es beschlossen hat. Peter Wannemacher, Barsinghausen

HAZ-Leser Dr. Josef Lange aus Hannover: „Gutachten diskreditiert sich“

In dem Artikel wird berichtet, dem Gutachten zufolge dürften Positionen des Rats für deutsche Rechtschreibung keinerlei Einfluss auf die Rechtswirksamkeit und Verbindlichkeit der Verwaltungssprache haben. Der Rat habe weder die deutsche Rechtslage noch den Unterschied zwischen hoheitlichem und privatem Sprachgebrauch im Blick.

Von einer Gutachterin des öffentlichen Rechts kann erwartet werden, dass sie die Rechtsgrundlagen ihrer Äußerungen in einem juristischen Gutachten berücksichtigt. Im Statut des Rats für deutsche Rechtschreibung ist der Auftrag des Rats festgeschrieben, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks im unerlässlichen Umfang weiterzuentwickeln. Ausdrücklich heißt es, dass die Vorschläge des Rates „durch Beschluss der zuständigen staatlichen Stellen Bindung für Schule und Verwaltung“ erhalten.

Der Rat hat in den von der Gutachterin kritisierten Empfehlungen vom November 2018 und März 2021 jeweils ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Amtliche Regelwerk für die deutsche Rechtschreibung für Schulen sowie für Verwaltung und Rechtspflege gilt. Deshalb können sich Empfehlungen des Rates nur auf diese Bereiche in öffentlicher Verantwortung beziehen.

Der Rat hat im März 2021 die Aufnahme des „Gendersterns“ und anderer verkürzender Zeichen innerhalb von Wörtern in das Amtliche Regelwerk nicht empfohlen, weil die Beobachtung der geschriebenen Sprache auf der Basis der umfangreichen digitalen Beobachtung der Schreibentwicklung noch keine fundierte Grundlage für wissenschaftlich begründete Vorschläge an staatliche Stellen zur Änderung des Regelwerks bietet und deshalb eine abschließende Bewertung für eine entsprechende amtliche Regelung nicht zulässt. Gemäß seinen Aufgaben steht es dem Rat nicht zu, wie von der Gutachterin gefordert, normgebend Vorgaben für den hoheitlichen Gebrauch der Rechtschreibung zu formulieren.

Ein Gutachten, das ohne Berücksichtigung der Rechtsgrundlagen vom Rat für deutsche Rechtschreibung solche Vorgaben offenkundig in seinem politischen Interesse erwartet, diskreditiert sich selbst. Ob und inwieweit Kommunen aufgrund der grundgesetzlich geschützten kommunalen Selbstverwaltung von der von den staatlichen Stellen festgelegten Amtlichen Rechtschreibung abweichen können, ist eine rechtliche und politische Frage, die zu beantworten nicht Aufgabe des Rats für deutsche Rechtschreibung ist.

Allein die Beobachtung der Schreibentwicklung hat den Rat dazu veranlasst, entsprechende Entscheidungen mancher Kommunen in Deutschland als „Alleingänge“ zu bezeichnen. Dem Rat deshalb vorzuwerfen, er betreibe eine „Praxis der Verhinderungsvorgaben“ oder eine „exerzierte Anmaßung einer Regelungskompetenz ohne Grundrechtsorientierung und ohne den Willen ihrer Erfüllung“, ist nicht nachvollziehbar. Ihm zu unterstellen, er habe seine ihm zugewiesene Rolle der Beobachtung verlassen, ist weder belegt noch begründbar.

Der Rat wird – wie satzungsgemäß von ihm erwartet – den staatlichen Stellen erst dann Änderungen des Amtlichen Regelwerks empfehlen, wenn diese durch die empirische Beobachtung des aktuellen Schreibgebrauchs und damit eine seriöse wissenschaftliche Basis gestützt sind, die nachvollziehbare Entscheidungen für eine nachhaltig korrekte und umsetzbare Rechtschreibung ermöglichen.Dr. Josef Lange, Hannover, Staatssekretär a.D., Vorsitzender des Rats für deutsche Rechtschreibung

