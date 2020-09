Dem Genossen Lenin wird der Satz zugeschrieben, dass es mit einer Revolution in Deutschland schon deshalb nichts werde, weil die Deutschen, bevor sie auf dem Bahnhof revoltierten, sich zunächst eine Bahnsteigkarte kaufen würden. Dies finden wir sehr lobenswert und gar nicht zu kritisieren, zumal der Kauf einer Bahnsteigkarte wesentlich ziviler ist als Umstürze mit vielen Toten und Verletzten. Auf den Satz mit der Bahnsteigkarte kamen wir auch nur, weil diese Woche ein Zug bei Bardowick gestoppt werden musste, weil mehr als 80 Aktivisten einer kurdischen Jugendgruppe eine Zugbegleiterin anpöbelten und sich weigerten, für die Bahnfahrt eine Karte zu lösen. Die jugendlichen Revolutionäre scheinen ihren Lenin nicht gelesen zu haben. Sie wurden bei Bardowick von 200 Polizisten umzingelt und werden nun laut Deutscher Presseagentur ein Strafverfahren wegen „Erschleichen von Leistungen“ erwarten. Eine zügige und auch angemessene Reaktion des Staates, finden wir und raten hiermit von Revolutionen am Rande des Bahnsteiges von Bardowick dringend ab.

Anzeige

Pestgefahr im Schweineland Nummer Eins

Auch das noch. Nun also auch noch Pestgefahr im Schweineland Nummer Eins, in Niedersachsen, das mehr Rüsseltiere als Einwohner hat. Dabei reicht uns Corona doch schon. Und nun? Ein allgemeiner Shutdown wird ebenso wenig helfen wie eine Maskenpflicht oder das Verbot größerer Veranstaltungen, zumal ein Schweineleben rein kulturell ohnehin wenig bietet. Achtlos weggeworfene Gottfried-Benn-Sentenzen („die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch“) sind ebenso gefährlich wie achtlos an einer Autobahnraststätte fallengelassene Mettwurstbrote. Denn die können von Wildschweinen gefressen werden, die die Seuche, die auch an der Mettwurst klebt, weiter verbreiten. Und wenn erst die Chinesen keine Schweinefüße, -ohren, und -bäuche mehr importieren, werde es auf dem deutschen Schweinemarkt „ein Beben“ geben, hat Landesjägerpräsident Helmut Dammann-Tamke erklärt. Eine unschöne Vorstellung. Nicht nur für den deutschen Schweinemarkt.

Weitere HAZ+ Artikel

Keine Panik, Trump !

Eine Warn-App gegen die Schweinepest nützt vermutlich ebenso wenig wie der bundesweite „Warntag“, den es am Donnerstag gegeben haben soll. Kompletter Fehlalarm. Keine Sirene zu hören, Warn-Apps überlastet, weil einfach zu viele auf den Knopf drückten. „Zum Heulen“, titelte „Bild“, während die Alarmsirenen schwiegen. Da waren die Sirenen, die einst den Weltenbummler und Seefahrer Odysseus anlocken wollten, ganz andere Granaten – weibliche Wesen mit fürchterlichen Bärten und verführerischem Gesang. So eine Art antike Conchita Wurst.

Jetzt den Übergang zu Donald Trump zu finden, ist gar nicht so einfach, zumal der Wahnsinn heutzutage auch ohne Bart daherkommen kann. Aber die neueste Nachricht, dass Trump von der Gefährlichkeit des Corona-Virus sehr wohl wusste, er ihn aber eher als eine Art Grippe herunterspielte, um bei seinen Amerikanern keine Panik auszulösen, kaum zu glauben. Für wie dumm muss ein amerikanischer Präsident sein Volk eigentlich halten? God bless America. Trump hat es wirklich nicht verdient!

Von Michael B. Berger