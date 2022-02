Anfangs habe Gunda Tuchenhagen die leeren Tomatenmarkdosen genutzt, beginnt die Deutsche Presse-Agentur einen packenden Bericht aus Oldenburg, „um Büroklammern aufzubewahren oder Stifte reinzustellen“. Irgendwie praktisch seien sie gewesen. Aber das Sammeln sei ein schleichender Prozess, berichtet die Oldenburgerin weiter. Heute könne sie auf 490 Tomatenmarkdosen aus aller Welt blicken. Ist das nicht wunderbar?

An jeder Ecke lauert die Sinnfrage

Reden wir also über den schleichenden Prozess, liebe Leserinnen und Leser. Das Leben ist auch ein solcher schleichender Prozess, bei dem an jeder Ecke die Sinnfrage lauern kann mit der unerbittlichen Frage: Was soll das? Aber Tomatenmark ist zweifellos eine wunderbare Sache. Es ist rot, würzig und fähig, jede hergelaufene Nudel zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Und Tomatenmark ist, das macht die Sache besonders appetitlich, voller Antioxidantien, die wiederum Schutz bieten sollen gegen sogenannte „freie Radikale“. Gut zu wissen bei den heute in Mode gekommenen Spaziergängern. Diese Antioxidantien bildet der Körper selbst gegen schädliche äußere Einflüsse. Wie etwa gegen Zigarettenrauch oder die UV-Strahlung der Sonne. Oder gegen zu viele Sinnfragen.

Die stellt sich manchmal auch, wenn man die Terminkalender unserer Damen und Herren Regierungsmitglieder betrachtet. Besuche. Besuche. Besuche. Diese Woche haben der Herr Ministerpräsident und der Herr Innenminister das Logistikzentrum Niedersachsen (LZN) besucht, in dessen Regale kein Tomatenmark lagert. 109 Millionen Schnelltests habe man seit Beginn der Coronakrise versandt, teilte das LZN mit. „Für die Pandemiebekämpfung ist die Arbeit, die hier im Logistikzentrum geleistet wird, ungeheuer wichtig“, sagte Stephan Weil bei seinem Rundgang am Dienstag.

Das muntere Hase-und-Igel-Spiel

Ähnliches wird der Ministerpräsident auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums in Braunschweig gesagt haben, die er am Freitag besuchte. Vorher sei schon Wissenschaftsminister Björn Thümler dagewesen, berichten die Nachrichtenagenturen. Wie im Hase-und-Igel-Spiel. Ick bün all hier!

Dazu muss man bemerken, dass Thümler der CDU angehört und Weil der SPD, die in Niedersachsen zwar eine gemeinsame Regierung bilden, aber nicht lange mehr gemeinsame Sache machen wollen, weil irgendwie der Wahltag naht. Ein schleichender Prozess. Deshalb zeigen sich die Politiker jetzt schon aller Orten, loben die Besuchten und sich selbst zum Zwecke des Wiedergewähltwerdens.

Kardinäle im Staub

Und sonst? Werfen sich katholische Bischöfe und Kardinäle allerorten in den Staub, zuletzt ein Kardinal, der auf den wunderschönen Namen Marx hört. Vielleicht wäre es an der Zeit, das gute alte Wort von den sogenannten Kardinaltugenden aus dem Hochregal unseres Sprachschatzes zu nehmen.

Dann doch lieber Tomatenmarkdosen sammeln wie Frau Tuchenhagen aus Oldenburg, die glücklich ist, in einer Altbauwohnung mit 3,60 Meter hohen Wänden zu leben. Wie sagte sie zum Schluss des Berichts mit Blick aufs Tomatenmarkdosenregal? „Da ist noch Luft nach oben.“

Halleluja. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Von Michael B. Berger