Es gibt vielfache Methoden, seinem Leben irgendeinen Sinn zu geben. Man kann Philosophie studieren oder irgendeine andere Geisteswissenschaft, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Manche gehen in den Bundestag, um dann Gesichtsmasken zu verhökern, wenn sich damit ordentlich Kohle machen lässt. Gerd Reck aus Rhauderfehn indes besitzt 150.000 Kugelschreiber, die er vom Keller bis zum Dach aufbewahrt. Doch will er noch mehr. „Ich möchte der Mensch mit den meisten Kugelschreibern auf der Welt werden“, sagt Reck aus Rhauderfehn. Das nennen wir eine klare Ansage. Und so ist die Sinnfrage wie von selbst beantwortet – was in Corona-Zeiten schon mal ein Wert an sich ist.

Der arme Thierse ...

Wie jetzt den Übergang finden zu unserem wunderbaren Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), den das Gesundheitsamt am heutigen Sonnabend aus seinem Hausarrest entlassen hat und der die viele freie Zeit unterm eigenen Dach genutzt hat, ein ganz eigenes Format zu erfinden – den Corona-Talk. Passt gut zur Pandemie und dem Siechtum geistiger Natur, das sich in einer SPD auftut, die einen Wolfgang Thierse nicht mehr zu den Ihren rechnen mag. Aber huch, wir wollten ja komisch bleiben. Denn doch lieber Kugelschreiber bis unters Dach stapeln ...

Schmökern in Corona-Verordnungen

Oder aber weiter in den wunderbaren Corona-Verordnungen schmökern, die so feine Alternativen bieten, die selbst große Philosophen selten im Angebot haben. „Heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen“, pflegte der Philosoph Kierkegaard von sich zu geben, wenn er über die ewigen Entweder-Oder-Fragen im Leben lamentierte. Nun gut, mag so sein, dass man am Ende alles bereut. Aber war Ihnen vor Corona der Unterschied zwischen „Bemusterungsterminen“ und „Anprobeterminen“ bewusst? Vermutlich nicht, bevor Regierungssprecherin Anke Pörksen, die Hohepriesterin der Corona-Verordnung, den kleinen aber feinen Unterschied erläuterte. Bemusterung stamme aus dem Bauwesen und sei auch in Hochinzidenzgebieten möglich. Diese erlaube die „Entscheidung bezüglich gestaltungsflexibler Baubestandteile“. Zu denen könne eine einzelne Fliese oder eine ganze Küche gehören. Also nur angucken während Corona, liebe Leute, aber nicht kaufen, die Fliese. „Anprobieren“ dürfte man auch einen maßgeschneiderten Anzug in Hoch-Corona-Gebieten. Aber nicht die ordinäre Jeans oder den Norwegerpullover, der in Zeiten des legendären Zeichners F.K. Waechter die Eule zum „schicksten Vogel im Walde“ machte.

Der schickste Vogel im Walde

Zu den schicksten Vögeln im Walde deutscher Umweltminister gehört übrigens Niedersachsens Ressortchef Olaf Lies (SPD). Der hat diese Woche eine Pressemitteilung herausgehauen, in dem er einen Kompromiss zwischen Umwelt- und Agraraspekten verkündete, auf den er sich mit seiner CDU-Kollegin aus dem Landwirtschaftsministerium verständigt hat. Das ärgerte den neuen CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner, der flugs mit einer eigenen Pressemitteilung konterte: „Minister Lies schmückt sich mit einem Thema, das er blockiert hat.“ Bravo, das muss man erst einmal hinkriegen. Vor allem, wenn’s um Gülle geht.

Von Michael B. Berger