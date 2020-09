Zugegeben, wir haben ihn sehr vermisst, obwohl wir das verdammte Virus zum Teufel wünschen. Ihn? Ja, IHN, den Virologen Christian Drosten, den wir hiermit zum Emsländer des Jahres küren wollen – einen Ehrentitel, den es noch gar nicht gibt, der aber dafür mit keinen Annehmlichkeiten oder Unannehmlichkeiten verknüpft ist. Heißt es nicht, in jedem Menschen stecke ein Künstler? Oder ein Poet? Oder gar ein Philosoph? In Christian Drosten ist von allem etwas, denn er kann nicht nur ganz wunderbar wissenschaftliche Zusammenhänge erklären, sondern ist auch noch sprachschöpferisch tätig in dieser an Floskeln, Klauseln und Phrasen so reichen aber dennoch unerlösten Welt. Unfassbar schön ein Drosten-Satz in einem der letzten Podcasts, als es wieder mal um Tests, Früherkennung und die üblichen Coronaden ging. Es sei halt schwierig, immer eindeutige Antworten zu geben, führte Drosten aus. Denn: „Der Faktor Mensch, der stört da überall rein.“

Anzeige

Ode an die Nervensäge Lauterbach

Der Faktor Mensch, der überall reinstört – er ist auch Treibstoff dieser Kolumne. Ja auch Treib- und Triebmittel von Familiendramen, Verbrechen und Theaterstücken, die oft ohne Anstand, doch jetzt mit geziemenden Abstand hier und da zur Aufführung gelangen. Der Faktor Mensch, der überall reinstört, ist auch einer, der im Parteienleben eine nicht unerhebliche Größe darstellt. Da menschelt es mitunter in einer geradezu verstörenden Weise. Wer hätte noch vor Corona gedacht, dass wir etwa Karl Lauterbach, einer früher in der SPD anerkannt-habilitierten Nervensäge, einmal an den Lippen hängen und seinem kölnischen Singsang in fröhlicher Erwartung folgen würden? Genug. Hier brechen wir ab. Der/die/das Virus bringt tatsächlich die Verhältnisse zum Tanzen. Ja, man müsse die versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen bringen, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsinge, hat mal Karl Marx gesagt. Aber wer tanzt denn heute schon, wo die Diskotheken wegen Corona geschlossen bleiben müssen? Fragen über Fragen.

Weitere HAZ+ Artikel

Was sind wir doch für Kleingeister im Auge des Universums

Beschämt hat uns niedersächsische Kleingeister, die wir mit Wattschlick an den Füßen nie den ganz großen Sprung in den Orbit wagten, diese Woche der frühere Landeswirtschaftsminister Jörg Bode. Auch er, der gelernte Bankkaufmann, ein Philosoph. Ein Schmetterling, der in der Raupe des verkannten Oppositionspolitikers steckt. „Raumfahrt groß denken – Niedersächsischen Weltraumbahnhof vorantreiben“, skandierte Bode diese Woche in einer Pressemitteilung und forderte, in der Nordsee einen europäischen Weltraumbahnhof zu platzieren, von dem kleine Trägerraketen in den Himmel geschossen werden könnten. Jetzt gaaanz, gaaanz groß denken. Wunderbar. Und, ergänzte der große Liberale, „wenn wir jetzt nicht aktiv werden, fliegt die Zukunft an Niedersachsen vorbei“. Die Gefahr vorbeifliegender Zukunften ist – da sind wir gewiss – in der Zeit der Regentschaft des Stephan Weil größer als das Risiko, von herabfallendem Weltraumschrott erschlagen zu werden. Denn manchmal stört nicht nur der Faktor Mensch herein, der im Grunde ein Nichts im allumfassenden Universum bleibt.

Von Michael B. Berger