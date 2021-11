Fleisch aus dem Labor, Mikroalgen und Insekten: „Was steht auf dem Speiseplan von morgen?“, fragt Niedersachsens Landwirtschaftskammer und berichtet von einer Fachtagung, die auch Tage nach Halloween Gruselstimmung aufkommen lässt. So würden Insekten in der täglichen Ernährung immer wichtiger, ernährten sich bereits rund 2,8 Milliarden Menschen traditionell von Insekten, lägen mancherorts die traditionellen Preise für Insekten mindestens im Bereich der konventionellen Fleischsorten. Ganz wunderbar seien in-vitro-Produkte, also Erzeugnisse von im Reagenzglas hergestellten Lebensmitteln sowie Algen, die im Lebensmittelbereich immer häufiger vertreten seien. Zugegeben: Die Wissenschaft ist eine feine Sache und wir bewundern den Erfindergeist unserer hellsten Köpfe. Aber wo bleibt das Gefühl? Gegen Grünkohl und Bregenwurst kommt auch die fetteste Alge kaum an. Und selbst wenn der ökologische Fußabdruck einer VW-Currywurst gewaltig sein sollte, bleibt deren spiritueller Gehalt ungebrochen.

Wer wird das neue Wappentier?

So, das musste mal gesagt werden, zumal in dieser Festwoche, wo allüberall das 75-jährige Bestehen Niedersachsens gefeiert wird. Oder vielleicht doch nicht? Beim anschließenden Empfang für 2000 ausgehungerte Gäste war die Schlange bei den Rindsrouladen jedenfalls ebenso lang wie bei den veganen Angeboten. Aber wir sind gespannt, welches Wappeninsekt in 150 Jahren das Wappentier Niedersachsens ersetzt, das Ross. Obwohl der Rossbraten hierzulande eher Mangelware ist und bestenfalls noch als Rheinischer Sauerbraten dem einen oder der anderen untergeschoben wird. Schmeckt übrigens vorzüglich.

Auch wenn unsereins nicht mit dem silbernen Löffel geboren wurde, sind wir doch aufgewachsen mit Dingen, die heute nur noch aus streng bewachten Verbotszonen in die Gegenwart ragen. Schildkrötensuppe etwa, köstlich und aus superkleinen Dosen in den 60er-Jahren gereicht, als das Hawaii-Toast seinen Siegeszug über die bundesdeutsche Welt antrat und die Cocktailkirsche selbst Sozialdemokraten erfreute. Heute lesen wir mit stiller Freude, dass Saskia Esken SPD-Vorsitzende bleiben wird, obwohl dies mit einer Cocktailkirsche nun gar nichts zu tun hat und man im Wahlkreis von Lars Klingbeil gewiss noch den Hawaii-Toast auf den Speiseplänen von Dorfgaststätten findet. Aber so spielt halt, um Heraklit zu zitieren, eins ins andere. Und irgendwann treffen sich die Parallelen im Unendlichen.

Verlierer sind die sympathischeren Typen

Womit wir bei der CDU wären und der Frage, warum denn wirklich die Christdemokraten so unfreundlich mit dem Herrn Laschet umgegangen sind, dass er diese Woche bei „Maischberger“ sitzen musste und nicht in Koalitionsverhandlungen. Da fanden wir den kleinen Herrn aus Aachen echt sympathisch. Aber Verlierer sind, zumindest in der Poesie, schon seit Generationen die besseren Romanhelden als die Siegertypen in der Politik und im Big Business. Vielleicht schreibt Laschet ja auch ein Buch oder lässt eins schreiben wie Martin Schulz nach seiner Abwahl. Mögliche Arbeitstitel: Markus, warum musste denn das sein? Oder: Söder, die Ratte.

Von Michael B. Berger